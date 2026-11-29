O presidente nacional do PT, Edinho Silva, se manifestou neste domingo, 29, contra a anistia a Jair Bolsonaro, tema que volta ao debate esta semana com a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) da Lei da Dosimetria e um possível apelo de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, junto ao presidente Lula. Edinho, em postagem nas redes e em tom de recado, diz haver “bandeiras que são inegociáveis” e inclui entre elas a posição sobre a situação do ex-presidente.

Ele avisa que Lula e o PT estão abertos ao diálogo, mas não nesse assunto: “O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice”.

O texto conclui com uma mensagem ao Congresso: “Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”.

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É previsto para a próxima terça-feira um encontro entre Lula e Valdemar: o dirigente do PL quer propor um acordo para um indulto a Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e, no momento, se encontra internado. Na sexta-feira, o STF começa o julgamento da Lei da Dosimetria, cuja validade, se confirmada, pode reduzir penas dos condenados do 8 de Janeiro, incluindo a do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes é o relator. Mesmo se a lei for confirmada, o cumprimento dependerá de cálculos individualizados.

Bolsonaro foi considerado o líder da trama golpista, sendo condeado com a pena mais alta, de 27 anos e três meses de prisão. Com a dosimetria, uma possibilidade é que ele tenha a pena reduzida a 19 anos de prisão. A conta é feita pela defesa do ex-presidente, que, pela progressão de regime, passaria dessa forma a ter pouco mais de dois anos de prisão a cumprir.

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