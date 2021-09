Às vésperas dos atos de 7 de Setembro, Bolsonaro faz motosseata em PE

Às vésperas das manifestações marcadas para o 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã deste sábado, 4, em Santa Cruz do Capibaribe, município com 112.000 habitantes localizado no agreste de Pernambuco, onde iniciou uma motosseata. Aos gritos de “mito” e aplausos de populares, o presidente chegou à região de helicóptero e deve seguir para os municípios de Toritama e Caruaru, onde está previsto o encerramento do roteiro.

Os ministros do Turismo, Gilson Machado, e da Cidadania, João Roma, acompanham a comitiva do presidente, que fez questão de divulgar a motosseata em suas redes sociais. Enquanto vê a popularidade do seu governo derreter em meio ao avanço da inflação e o alto índice de desemprego, Bolsonaro tenta demonstrar força nas ruas. O público vestiu as cores verde e amarela da camisa da seleção brasileira e trouxe mensagens de protesto contra o STF. Houve aglomeração e muitas pessoas não usavam máscara. O presidente estadual do PTB, Coronel Meira, e os deputados estaduais Coronel Feitosa e Clarissa Tércio também prestigiam o evento.

Na última sexta-feira 3, Bolsonaro disse que os atos de 7 de Setembro serão um “ultimato” a ministros do STF, em referência a Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Moraes é o relator de investigações que atormentam o Palácio do Planalto: o das fake news, o da interferência indevida na Polícia Federal e o que se debruça sobre uma organização criminosa digital que atenta contra a democracia. Barroso, por sua vez, provocou a fúria do chefe do Executivo por ter lançado uma bem-sucedida ofensiva para barrar a adoção do voto impresso, medida inócua de custo bilionário que não avançou no Congresso.

O giro de Bolsonaro em Pernambuco ocorre dias depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer uma série de viagens pelo Nordeste, região onde o chefe do Executivo é confrontado com a maior rejeição nacional. Em 2018, o Nordeste foi a única região onde o ex-ministro da Educação derrotou Bolsonaro nas urnas. Santa Cruz do Capibaribe, por outro lado, foi o único município pernambucano onde Bolsonaro derrotou Haddad no segundo turno daquele pleito.