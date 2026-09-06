🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

Na véspera do 7 de setembro, Lula se contrapõe a Flávio e faz aceno sobre soberania

Presidente critica postura do adversário na cena internacional e vai dedicar feriado a agenda institucional em Brasília

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 12h53 | Atualizado em 6 set 2026, 13h46
Lula, sorrindo e acenando com a mão direita, veste camisa branca e chapéu de palha, em um palco. Ao fundo, uma multidão de pessoas, muitas vestindo vermelho, e algumas bandeiras do Brasil. Mãos de pessoas na frente seguram celulares para filmar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento da campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
Continua após publicidade
Na véspera do 7 de setembro, Lula se contrapõe a Flávio e faz aceno sobre soberania Priorizar nos meus resultados Google

Às vésperas do feriado da Independência do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um material de campanha crítico à postura do seu adversário Flávio Bolsonaro em termos de posicionamento do Brasil no cenário internacional. Em um vídeo de menos de um minuto, o petista se coloca em defesa da soberania brasileira e defende o pix — ferramenta de pagamentos nacional que está sob ameaça dos interesses americanos. Pesquisas eleitorais já mostraram que quando o presidente se coloca em defesa dessas pautas, ele sobe nas intenções de voto.

O vídeo começa relembrando o primeiro tarifaço, com trecho de vídeo em que Flávio afirma que “A tarifa vai chegar para o Brasil”. Em seguida, ele é contraposto por uma fala em que Lula diz: “São traidores da pátria”. Em outro trecho, o Zero um fala outra vez sobre o tema: “Nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser independente da nossa vontade”. Seguido de outro vídeo do presidente: “Ninguém tem que ter medo de nada, porque a gente não vai abaixar a cabeça”.

No final do vídeo, o narrador questiona: “Que Brasil você quer? Um país que se apequena para outros países? Ou um Brasil que se levanta para defender a nação?”. No pano de fundo, passam imagens de Flávio abraçado de Javier Milei, presidente da Argentina, e Benjamin Netahnyahu, primeiro-ministro de Israel, ambos líderes da direita global. O vídeo se encerra com Flávio dizendo “God bless América”, uma frase dita comumente por Trump, e Lula afirmando “E viva o povo brasileiro!”.

Continua após a publicidade

Neste 7 de setembro, Feriado da Independência, o senador Flávio Bolsonaro e seus apoiadores farão um ato na avenida Paulista. A data se tornou uma espécie de reduto cativo do bolsonarismo — desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a despontar na cena política nacional e usar o patriotismo como uma das suas principaos bandeiras, o feriado ganhou uma conotação mais forte para a direita.

Neste domingo, 6, Flávio abriu uma live nas suas redes sociais. “Hoje fazem exatamente 8 anos da facada do meu pai. (…) Dia 9 de setembro vamos estar lá em Juiz de Fora”, disse o senador. Ele pediu aos apoiadores que compareçam às manifestações de segunda, 7, e falou sobre o impedimento de visitar o pai. “Eu sei pelos advogados que ele está bem”, disse nas redes.

Continua após a publicidade

O presidente Lula participará de um desfile institucional no 7 de setembro em Brasília, como fez nos outros anos do seu mandato. Autoridades do Legislativo e do Judiciário (incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal) costumam comparecer em peso. Em São Paulo, haverá uma desfile institucional no Anhembi, no qual o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB) devem comparecer. Fernando Haddad não irá.

Continua após a publicidade

Agenda dos presidenciáveis

Outros candidatos à presidência também vão explorar o 7 de setembro para agendas eleitorais. Depois de uma semana conturbada com a candidatura suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Renan Santos (Missão) voltou às ruas e vai puxar um ato contra os ministros do Supremo no Obelisco do Ibirapuera, na capital paulista, na parte da manhã.

Até o momento, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, ex-governadores de Minas Gerais e do Goiás, não divulgaram agendas públicas para o 7 de setembro. O escritor e psiquatra Augusto Cury fará uma caminhada com seus apoiadores na orla da praia de Copacabana, no Rio.

Publicidade
TAGS:
7 de Setembro
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).