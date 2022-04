Na véspera de protestos, Bolsonaro fala em ‘não abrir mão de liberdade’

Um dia antes dos atos convocados em todo o país em desagravo ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ameaçar ministros da Corte, o presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 30, que “o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas [da Constituição]” e afirmou que ele e seus eleitores “não abrem mão da liberdade”. Ao participar da 87ª feira Expozebu, em Uberlândia (MG), o presidente não citou nominalmente nem o parlamentar nem os ministros do STF, a quem tem atacado cotidianamente com acusações de que o impedem de governar o país, mas fez referência aos protestos convocados por apoiadores e que são interpretados por parte da classe política como uma reedição da escalada de tom ocorrida no Sete de Setembro, quando o ex-capitão insuflou a população contra o STF e proferiu impropérios contra o ministro Alexandre de Moraes, relator de processos espinhosos que miram o bolsonarismo, como o que investiga a atuação de milícias digitais e o de financiamento de atos antidemocráticos.

“Vocês que porventura irão às ruas amanhã, não para protestar mas para dizer que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas e dizer que nós não abrimos mão da nossa liberdade, amanhã não será um dia de protestos, será um dia de união do nosso povo para um futuro melhor para todos nós”, discursou. Neste domingo, atos de desagravo estão previstos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Curitiba e também servirão para medir forças com as tradicionais manifestações que setores de esquerda promovem em celebração do Dia do Trabalhador.

A uma plateia formada essencialmente por agropecuaristas, importante base eleitoral de Bolsonaro, ele também falou em tom de exaltação ao agronegócio, disse que fertilizantes represados pela guerra entre Rússia e Ucrânia devem desembarcar no país nos próximos dias e fez acenos ao conservadorismo depois de ser anunciado, pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) como um “homem religioso, homem de família, homem de pulso para enfrentar essa corrupção”.

“Vencemos a pandemia e, se Deus quiser, até o final do mês que vem acaba essa guerra do outro lado do mundo e voltaremos a nossa normalidade. Aqui é um país quase totalmente cristão que acredita no Criador, que rende homenagem a ele, que reza com ele. Pela primeira vez na história temos mais que um presidente, mas um governo (…) que acredita em Deus, que respeita seus militares, defende a família brasileira e que deve lealdade a seu povo”, disse.

O presidente estava acompanhado na solenidade dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Anderson Torres (Justiça), Carlos França (Relações Exteriores), do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e do ex-ministro da Defesa e virtual candidato a vice na chapa da reeleição Walter Braga Netto.

