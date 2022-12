Na véspera da diplomação, Lula relembra choro por cerimônia de 2002

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais na noite deste domingo, 11, para relembrar sua primeira diplomação como mandatário do país, em 2002. Nesta segunda-feira, 12, em uma cerimônia cercada por reforços de segurança, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, conduzirá o ato de formalização do petista e do vice Geraldo Alckmin (PSB) como eleitos no pleito de outubro.

“Eu me emocionei muito na minha primeira diplomação como presidente em 2002. Amanhã viveremos juntos essa emoção mais uma vez”, escreveu Lula. No vídeo postado com a manifestação, ele aparece chorando e sendo consolado pelo então presidente do TSE, Nelson Jobim, após, em discurso, afirmar: “eu, que durante tantas vezes, fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país”.

Eu me emocionei muito na minha primeira diplomação como presidente em 2002. Amanhã viveremos juntos essa emoção mais uma vez. pic.twitter.com/IvadtJUHf4 — Lula (@LulaOficial) December 12, 2022

Neste domingo, véspera da terceira diplomação como mandatário do país, ele se reuniu com auxiliares e parlamentares para continuar as costuras de formação do primeiro escalão e para debater o orçamento da União para o primeiro ano de governo. Em reunião com o petista em Brasília ao longo da tarde, o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), informou que a peça orçamentária para o próximo ano deve priorizar as áreas de educação e saúde, mas também programas deixados de lado pelo governo de Jair Bolsonaro, como o Minha Casa Minha Vida.