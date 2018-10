O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, iniciou nesta quinta-feira uma ofensiva para tentar atrair o eleitor nordestino. Reduto do PT nas últimas eleições presidenciais, a região é a que o militar da reserva apresenta o pior desempenho nas pesquisas – e a única onde ele é derrotado pelo rival Fernando Haddad.

Em entrevista de 15 minutos por telefone com a Rádio Jornal, de Recife, Bolsonaro afirmou que espera ter uma votação surpreendente na região e até lamentou o fato de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar preso – embora tenha frisado que o petista “colhe o que plantou”.

“Esse homem [Haddad] está a serviço de uma pessoa que tinha tudo para ser um grande presidente, um homem que deixasse realmente marcado na história, que foi o Lula, mas resolveu enveredar para outro caminho”, afirmou. “Eu lamento o Lula estar nessa situação, preso, mas ele está colhendo o que plantou. Ele tentou fazer com que o Brasil fosse de um só partido, o PT, e instituiu o maior programa de corrupção do mundo.”

Sobre como seria sua relação com governadores petistas da região caso fosse eleito, Bolsonaro afirmou que “não seria democrático” prejudicar a população por não estar alinhado com o governante. “Se o estado que for eleger um governador do PT, do PDT, não tem problema nenhum. Nós sempre falamos: menos Brasília e mais Brasil.”

Ofensiva

Também nesta quinta-feira, o presidenciável fez uma série de postagens no Twitter endereçadas aos eleitores do Nordeste. Bolsonaro disse que o “Brasil é um gigante hoje” pela força da população nordestina e que, além de manter, pode “até ampliar” o Bolsa Família.

A essência do povo nordestino é uma das principais belas formas da diversidade cultural do Brasil. Graças a estes homens e mulheres o Brasil é um gigante hoje. Preservando nossos valores familiares e com o o que temos em material humano e natural, podemos e seremos maiores ainda! — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 4, 2018

Combatendo as muitas fraudes que desviam o dinheiro para quem não precisa, além de manter, poderemos ampliar o Bolsa Família. E vamos além! Nosso objetivo é fazer com que cada vez menos pessoas precisem de ajuda do governo, oferecendo qualificação, emprego e dignidade. — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 4, 2018

Pesquisa

No Nordeste, Haddad tem 36% das intenções de voto contra 21% do candidato do PSL (pesquisa Ibope realizada entre 1 e 2 de outubro, com 3.010 entrevistas e margem de erro de 2 pontos percentuais, sob registro BR-08245/2018). No plano nacional, Bolsonaro lidera com 32%, contra 23% do petista.

(Com Estadão Conteúdo)