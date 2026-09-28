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Política

Na reta final da campanha, Lula faz primeiro desembarque na região Norte nesta segunda

Visita do petista ocorre a pedido do MDB paraense, que acredita que a presença do presidente poder ajudar Hana Ghassan a avançar nas pesquisas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 06h00
Homem idoso de terno cinza, camisa branca e gravata roxa, com barba e cabelo brancos, fala ao microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel abstrato colorido e pessoas desfocadas.
O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva durante jantar com empresários - 25/09/2026 (Esfera Brasil/Divulgação)
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A menos de uma semana do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca pela primeira vez na região norte desde o início da campanha.

O local escolhido é o Pará, estado onde lidera com vantagem pequena de votos em relação à Flávio Bolsonaro, de acordo com pesquisas recentes.

Após uma agenda como presidente no complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, Lula vestirá a roupa de candidato e participará de um ato de campanha ao lado da governadora Hana Ghassan, que disputa a reeleição com o apoio da família Barbalho.

A visita de Lula ocorre a pedido do MDB paraense, que acredita que a presença do presidente poder ajudar Hana a avançar nas pesquisas.

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Apesar de star com a máquina, a emedebista aparece em segundo lugar nos levantamentos mais recentes, atrás do ex-prefeito de Ananindeua Dr. Daniel Santos, do Podemos.

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