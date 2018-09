Na ONU, Temer cita crise na Venezuela e pede combate à intolerância

Cumprindo a tradição de inaugurar a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Michel Temer (MDB) fez um discurso crítico ao isolacionismo, à intolerância e ao unilateralismo. Temer defendeu maior integração entre os povos, mais abertura internacional e uma atitude solidária a migrantes e refugiados.

Temer afirmou que isolamento “pode dar uma falsa sensação de segurança” e o protecionismo “soar sedutor”, mas que a posição do Brasil é que “com abertura e integração que alcançaremos a concórdia, o crescimento e o progresso”. “Isolacionismo, intolerância e unilateralismo. A cada uma dessas tendência temos que responder ao que cada um de nossos povos têm de melhor. É na abertura e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada”, afirmou o presidente brasileiro.

O emedebista fez um balanço da política externa em seu governo, que, segundo ele, teve caráter “universalista” e aberta a negociações com países de todas as regiões do mundo, apesar de uma prioridade pelo bom entendimento entre as nações da América Latina. Sobre o tema, ele citou a crise da Venezuela. Afirmou que o Brasil nunca se negou a receber e acolher os venezuelanos que emigram do país, mas que é preciso uma solução definitiva para o tema.

“Na América do Sul, os senhores sabem, estamos em uma onda migratória de grandes proporções. Mais de um milhão de venezuelanos já deixaram seu país em busca de melhores condições de vida. O Brasil tem recebido todos que chegam em seu território. Emitimos documentos, demos vacinas e construímos abrigos, com o apoio do Alto Comissariado de Direitos Humanos, mas sabemos que a solução definitiva só virá quando a Venezuela reencontrar o caminho do desenvolvimento”.