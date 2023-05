Na mira do STF e da PF, Bolsonaro pode ser preso na nova investigação?

A investigação sobre suposta fraude no registro de vacinação, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus auxiliares, é o tema principal da live desta semana de Os Três Poderes, o programa de análise política de VEJA. Assista a seguir:

O cerco da PF e do STF é a mais contundente evidência de que o político enfrentará um desafio enorme para manter seus direitos políticos e a sua liberdade. Conforme mostra capa de VEJA, o caso é só o início de vários possíveis problemas para o ex-capitão. A divulgação de fake news sobre as eleições, a suposta contribuição para os atos golpistas, o caso das joias sauditas e as ações no TSE que pedem sua inelegibilidade são alguns dos petardos dirigidos a ele.

Novo formato

O programa Os Três Poderes estreia novo formato nesta sexta, 5. A principal mudança é a entrada do jornalista Robson Bonin, titular da coluna Radar, com larga experiência profissional, no time de comentaristas. Ele irá debater os principais destaques da semana com Clarissa Oliveira e Matheus Leitão, também colunistas do site, que já integram a atração.

Outra novidade é a criação do quadro “Última Página”, com José Casado, em que traz comentários e informações exclusivas aos espectadores. “Buscamos aumentar o diálogo entre o programa a edição impressa de VEJA. A coluna do Casado fechará ‘Os Três Poderes’, com o mesmo brilhantismo que ele imprime à revista”, explica Ricardo Ferraz, editor de VEJA que segue no comando do show.

O novo projeto contempla ainda uma entrevista com um convidado sobre o tema quente da semana. Nesta sexta-feira, o redator chefe e diretor da sucursal de Brasília, Policarpo Júnior, irá trazer os bastidores da reportagem de capa da atual edição de VEJA.

“Os Três Poderes” passa a ser exibido ao vivo, às 11 horas da manhã, no site Veja.com, no canal de VEJA no YouTube e no perfil da revista no Facebook.