Na liderança, Ruas chega a sede do PL para acompanhar apuração para governo do Rio

O deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro, chegou à sede do PL em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde acompanhará a contagem dos votos neste domingo, 4. Com apenas 10,32% das urnas apuradas, Ruas lidera com 49,83%, enquanto ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) surge com 41,35%.

Mais cedo, Ruas expressou otimismo ao acompanhar a votação do senador Flávio Bolsonaro (PL) em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. “Expectativa muito boa, vitória no primeiro turno. Estamos muito confiantes que vamos eleger os dois senadores do PL. Vamos eleger o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Que essa eleição possa se encerrar hoje, no primeiro turno, pra que a gente possa começar já amanhã os trabalhos para o futuro do Brasil”, disse.

Apesar da confiança de Ruas, uma sondagem da Quaest divulgada no sábado mostra que Paes pode vencer a disputa no primeiro turno, segundo um dos cenários com votos válidos. Em eventual segundo turno, os dois disputarão a confiança do povo fluminense nas urnas.

Foram apresentados dois cenários, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

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Cenário com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 40%

Anthony Garotinho (Republicanos): 6%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 0

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

Cenário sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 51%

Douglas Ruas (PL): 43%

Wiliam Siri (PSOL): 3%

André Marinho (Novo): 1%

Coronel Busnelo (Missão): 1%

Juliete (UP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 0

Luan Monteiro (PCO): 0

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A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.