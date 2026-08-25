Na corrida eleitoral entre Lula e Flávio, quem leva vantagem na disputa Lulinha x ‘Dark Horse’

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Os casos Lulinha e Dark Horse devem alimentar a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo Robson Bonin. O caso de Lulinha é mais facilmente assimilável pelo eleitor e explorado pela oposição. Já Dark Horse, mais complexo, exigirá mais explicações, mas ambos serão usados como “combustível” eleitoral.

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Os casos envolvendo Lulinha e o filme Dark Horse devem fornecer munição para os dois lados da disputa presidencial e alimentar a polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. A avaliação é do colunista Robson Bonin, de Radar, que participou do programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Para ele, embora as duas frentes tenham potencial político, há uma diferença importante: o episódio relacionado ao filho de Lula é mais fácil de ser assimilado pelo eleitor e, consequentemente, explorado pela oposição (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Eu acho que são dois motores da polarização”, resumiu Bonin. De um lado, segundo o colunista, está um caso que envolve Lulinha e encontra terreno conhecido no debate político. “O Lulinha já está no imaginário do eleitor há muito tempo, desde os primeiros governos do presidente Lula”, afirmou.

Na avaliação de Bonin, uma investigação envolvendo o filho do presidente, suspeitas de tráfico de influência e relações dentro do governo pode ser transformada com maior facilidade em discurso eleitoral.

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Por que o caso Lulinha é mais fácil de explorar?

A diferença apontada pelo colunista está principalmente na capacidade de transformar cada caso em uma mensagem política de compreensão imediata.

O Dark Horse, na avaliação apresentada no programa, possui outra característica. Bonin classificou o caso como mais complexo por envolver “uma série de personagens”, além de contratos, emendas parlamentares e o Banco Master. “Então é uma coisa que precisa ser explicada mais para o eleitor. Não é uma narrativa tão simples quanto o caso do Lulinha”, afirmou.

A complexidade, porém, não significa que o episódio ficará distante da campanha. Bonin prevê que o PT tentará explorá-lo para atingir Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo, enquanto o campo adversário fará movimento semelhante com as revelações envolvendo Lulinha.

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Como os dois casos podem alimentar a polarização?

“Vai ser usado”, afirmou Bonin sobre o Dark Horse. Segundo ele, a tendência é que os dois campos transformem as investigações em instrumentos de desgaste dos respectivos adversários. “O PT vai tentar explorar isso para atingir o Flávio Bolsonaro, para atingir o bolsonarismo, da mesma forma que o bolsonarismo vai usar o Lulinha para atingir o presidente Lula.”

É nesse embate que os dois episódios podem se tornar, nas palavras do colunista, “combustível dessa polarização”. No caso do Dark Horse, Bonin acrescentou que a discussão ainda deverá se misturar às apurações relacionadas ao Banco Master, descritas por ele como complexas e compostas por diferentes personagens e frentes de investigação.

O que pode aumentar o peso dos casos na eleição?

O potencial eleitoral de cada episódio dependerá também do andamento das investigações durante a campanha. Bonin diferenciou a existência de uma apuração em curso do impacto provocado pelo surgimento de fatos novos capazes de recolocar determinado assunto no centro do debate.

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“Uma coisa é você ter uma investigação que está ali andando; outra coisa é você ter uma revelação nova, uma operação, alguma coisa que coloca aquilo novamente no centro da campanha”, afirmou.

Nesse cenário, o peso político de Lulinha e Dark Horse poderá oscilar conforme surjam novos desdobramentos. Para Bonin, entretanto, os dois assuntos já estão posicionados para acompanhar os principais candidatos durante a corrida eleitoral: “São dois temas que vão acompanhar Lula e Flávio ao longo dessa eleição”.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.