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Política

Na contramão do país, Nordeste obtém repasse bilionário para segurar tarifa de energia

Articulação com o governo federal garante 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas para proteger consumidores cativos na área da Sudene

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 17h23 | Atualizado em 26 jun 2026, 17h37
Consórcio Nordeste assegurou 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas para garantir desconto de na conta de luz
Consórcio Nordeste assegurou 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas para garantir desconto de na conta de luz  (Sean Gallup/Getty Images/VEJA)
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Em uma articulação política bem-sucedida dos governadores do Nordeste em Brasília, os estados da região asseguraram 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas. A medida vai permitir uma economia de até 5,8% nas contas de luz da população nordestina em 2026.

A negociação do bloco regional junto ao governo federal e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) começou em dezembro de 2025. Esse escudo tarifário funcionará como um alívio frente à expectativa de reajuste médio de 8,6% nas faturas dos consumidores do restante do país, o que valoriza os esforços do Nordeste como polo produtor de energia limpa.

O repasse dos recursos será realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em parcelas mensais, com prazo de finalização até janeiro de 2027. A instituição injetará os valores nas contas das distribuidoras que operam na região como a Energisa Sergipe, Equatorial Alagoas, Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco, com a finalidade de beneficiar exclusivamente os consumidores cativos (residências e pequenos comércios) localizados na área de abrangência da Sudene, autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

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Para o governador de Alagoas e presidente do Consórcio Nordeste, Paulo Dantas (MDB), o aporte é um reconhecimento ao protagonismo regional na geração de energia limpa no país: “Estamos agindo unidos para transformar a nossa potência energética em resultado direto na redução das contas de milhares de nordestinos. Esses 5,5 bilhões de reais são fruto de muito diálogo e trabalho técnico para proteger o poder de compra das famílias e garantir a competitividade do nosso setor produtivo”, justifica.

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Além do desconto nas contas de energia, a iniciativa resolve uma questão técnica e financeira que costuma encarecer a tarifa no Nordeste, pois o dinheiro dos royalties também será utilizado para ajustar o cálculo de perdas da Aneel, evitando que o custo de operar em regiões com maiores restrições seja repassado diretamente ao cliente final na forma de aumento tarifário.

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