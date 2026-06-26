Na contramão do país, Nordeste obtém repasse bilionário para segurar tarifa de energia

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O Consórcio Nordeste assegurou 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas para garantir um desconto de até 5,8% na conta de luz da região em 2026. O benefício funcionará como um escudo tarifário frente à previsão de reajuste médio de 8,6% no restante do país. Os repasses mensais serão feitos pela CCEE até janeiro de 2027 diretamente às distribuidoras locais. A medida beneficiará residências e pequenos comércios na área da Sudene e evitará que custos técnicos operacionais sejam repassados ao consumidor.

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Em uma articulação política bem-sucedida dos governadores do Nordeste em Brasília, os estados da região asseguraram 5,5 bilhões de reais em royalties de hidrelétricas. A medida vai permitir uma economia de até 5,8% nas contas de luz da população nordestina em 2026.

A negociação do bloco regional junto ao governo federal e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) começou em dezembro de 2025. Esse escudo tarifário funcionará como um alívio frente à expectativa de reajuste médio de 8,6% nas faturas dos consumidores do restante do país, o que valoriza os esforços do Nordeste como polo produtor de energia limpa.

O repasse dos recursos será realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em parcelas mensais, com prazo de finalização até janeiro de 2027. A instituição injetará os valores nas contas das distribuidoras que operam na região como a Energisa Sergipe, Equatorial Alagoas, Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco, com a finalidade de beneficiar exclusivamente os consumidores cativos (residências e pequenos comércios) localizados na área de abrangência da Sudene, autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

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Para o governador de Alagoas e presidente do Consórcio Nordeste, Paulo Dantas (MDB), o aporte é um reconhecimento ao protagonismo regional na geração de energia limpa no país: “Estamos agindo unidos para transformar a nossa potência energética em resultado direto na redução das contas de milhares de nordestinos. Esses 5,5 bilhões de reais são fruto de muito diálogo e trabalho técnico para proteger o poder de compra das famílias e garantir a competitividade do nosso setor produtivo”, justifica.

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Além do desconto nas contas de energia, a iniciativa resolve uma questão técnica e financeira que costuma encarecer a tarifa no Nordeste, pois o dinheiro dos royalties também será utilizado para ajustar o cálculo de perdas da Aneel, evitando que o custo de operar em regiões com maiores restrições seja repassado diretamente ao cliente final na forma de aumento tarifário.

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