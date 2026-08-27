É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

‘Na Alerj, maioria é mafiosa’, diz Paes em sabatina de VEJA+ TV

Candidato também chamou Douglas Ruas, do PL, de "candidato da continuidade"

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h47 | Atualizado em 27 ago 2026, 15h02
Continua após publicidade
‘Na Alerj, maioria é mafiosa’, diz Paes em sabatina de VEJA+ TV Priorizar nos meus resultados Google

Candidato a governador do Rio pelo PSD, Eduardo Paes chamou o adversário Douglas Ruas, do PL, de “candidato de continuidade” do governo Cláudio Castro durante sabatina promovida por VEJA+ TV nesta quinta-feira, 27. Paes ainda associou Ruas, presidente da Alerj, ao antecessor Rodrigo Bacellar, que está preso. Ele também criticou a maioria que ocupa hoje a Casa: “Não dá para generalizar, não dá para dizer que todos os deputados são delinquentes. Existem ótimos deputados e deputadas na Alerj, mas a maioria é uma maioria mafiosa”.

Paes, que foi prefeito por quatro mandatos do Rio, disse que representa a “mudança de tudo isso que está aí”. “É mudança com previsibilidade”, ressaltou, citando sua trajetória pública e atacando o campo do PL. Nas últimas pesquisas, Ruas aparece em segundo lugar na corrida ao Palácio Guanabara, atrás de Paes, com ampla vantagem. “Nós temos uma disputa no estado em que você tem de um lado um projeto de continuidade do governo Cláudio Castro, cujo candidato era o Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj que acabou preso por ligações com Comando Vermelho e crime organizado e que era candidato do Flávio Bolsonaro e do Cláudio Castro”, afirmou.

O candidato seguiu batendo na tecla da relação entre políticos fluminenses com facções, um dos temas que mais tem repercutido nesta campanha. Paes afirmou que o “crime estava sentado no poder” no Rio e elogiou o governo Ricardo Couto.

Siga

Paes foi questionado sobre como acomodaria tantos aliados em um futuro governo – sendo que alguns desses nomes já fizeram parte do campo liderado pelo PL. Ele respondeu que sempre se elegeu prefeito com “arco de alianças”: “Não há problema nenhum em ter alianças e governar com alianças. Agora, aliança política não significa delegação e perda de autoridade”. E acrescentou que, se eleito, não entregará o comando da segurança no estado para a “política”.

Publicidade
TAGS:
Canal VEJA+ TV
candidato
Eduardo Paes
Eleições
Eleições 2026
Rio de Janeiro
sabatina
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).