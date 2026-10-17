Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Municípios com maior abstenção são em estados onde Lula perdeu para Flávio no 1º turno

PT mira em eleitores ausentes para virar o jogo no 2º turno, mas enfrenta desafio em áreas de alta abstenção onde Flávio Bolsonaro venceu

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 12h55
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Maira Erlich/Bloomberg via Getty Images e Mauro Pimentel / AFP/VEJA)
Continua após publicidade
Municípios com maior abstenção são em estados onde Lula perdeu para Flávio no 1º turno Priorize VEJA no Google

Os municípios acima de 100.000 habitantes com as maiores taxas de abstenção no primeiro turno ficam no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul, todos estados onde o presidente Lula ficou atrás de Flávio Bolsonaro. Os números representam um desafio para uma das apostas da campanha do petista para conseguir uma inédita virada no segundo turno, que é estimular o comparecimento de uma fatia dos 33,4 milhões de eleitores que se ausentaram das urnas em 4 de outubro.

Em reuniões fechadas, o PT orienta aliados políticos e militantes a só combater a abstenção onde o comparecimento rende votos para o candidato à reeleição. A diretriz é replicada sem muito mistério: “no Nordeste, sim; fora dele, só onde Lula lidera”. Na região em que o presidente ficou à frente em todos os estados e quase todos os municípios, de acordo com um documento interno, cada eleitor a mais que vota ali tende a favorecê-lo.

Ainda assim, se uma parte grande das abstenções está em regiões e estados onde Flávio Bolsonaro se saiu melhor, resta uma fatia menor do universo de ausentes no primeiro turno que a campanha petista pode tentar mobilizar com carreatas, panfletagem e abordagens corpo a corpo localmente. Doutor em ciência política pela Fundação Getúlio Vargas, Marco Antonio Faganello elaborou, a pedido de VEJA, a lista dos dez municípios com mais de 100.000 habitantes com as maiores taxas de abstenção no primeiro turno de 2026.

Siga
Continua após a publicidade

Para Faganello, a estratégia de Lula contra as abstenções se explica pela falta de espaço para ampliação do arco de alianças no segundo turno, como Flávio fez com Caiado, Cury e Zema. Mas, para nutrir qualquer chance de resultar em uma inédita virada e levar o petista a seu quarto mandato presidencial, precisará ser associada a uma intensificação das críticas ao senador do PL. Em resumo, a campanha de Lula tenta virar os votos nulos e as abstenções para o candidato do PT, ao mesmo tempo em que busca demover uma fatia dos eleitores de Flávio no primeiro turno de repetir a escolha no segundo, mesmo que para isso votem nulo. Ao mesmo tempo, um possível movimento de voto útil antipetista na primeira rodada pode ter deixado o Zero Um perto de seu teto de votos. Ainda assim, amparado no histórico de e nos apoios recebidos de partidos do Centrão, “está com a faca e o queijo na mão”, ressaltou Faganello.

Continua após a publicidade

Veja abaixo a lista:

Continua após a publicidade
  1. Uruguaiana (RS) – 28,4%
  2. Itanhaém (SP) – 28,0%
  3. Teófilo Otoni (MG) – 27,5%
  4. Rio Grande (RS) – 27,3%
  5. Praia Grande (SP) – 27,2%
  6. Bagé (RS) – 26,7%
  7. Poços de Caldas (MG) – 26,5%
  8. Três Lagoas (MS) – 26,4%
  9. Ituiutaba (MG) – 26,3%
  10. São Vicente (SP) – 26,2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).