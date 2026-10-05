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Política

Mulheres são metade dos dez candidatos mais votados para a Alerj

Representatividade cai para menos de um quarto, porém, quando se considera todos os 70 parlamentares eleitos

Por Gustavo Villela 5 out 2026, 20h49
Cinco mulheres sorrindo em retratos individuais. Em cima, da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e brincos dourados, e uma mulher de cabelo liso escuro com colar. Embaixo, da esquerda para a direita: uma mulher de cabelo liso escuro com colar de madeira e bandeira do Brasil ao fundo, uma mulher de cabelo trançado e blazer rosa, e uma mulher de cabelo liso escuro com blazer azul claro
Renata Souza, do PSOL; Índia Armelau, do PL; Elika Takimoto, do PT; Dani Balbi, do PCdoB; e Dra. Gabriela, do PL (./Reprodução)
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Das 70 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 16 serão ocupadas por mulheres a partir do dia primeiro de fevereiro de 2027. O número de representantes femininas escolhidas pelo eleitorado fluminense é semelhante ao das eleições passadas, quando foram 15 eleitas. Cerca de 23% das cadeiras ocupadas por deputadas serão preenchidas principalmente por representantes do PT (4), do PL (3), do PSD (3) e do PSOL (3). Além destes partidos, o PCdoB, o PDT e o Republicanos contarão com uma parlamentar.

Apesar de menos de um quarto dos candidatos escolhidos serem mulheres, a história é diferente no topo do ranking dos mais votados. Entre os 10 que receberam mais apoio dos eleitores, metade é formada por mulheres. Conforme o resto da lista se desenrola, essa distribuição de 50% a 50%, porém, se desequilibra

Quem são as cinco parlamentares mais votadas da Alerj

Índia Armelau (PL)

Uma das três representantes do Partido Liberal é Índia Armelau, que reuniu quase 3% do eleitorado, a maior quantidade de votos entre todos os candidatos ao parlamento no Rio. A atleta de CrossFit e ex-nadadora profissional competiu pelo Vasco da Gama antes de lançar sua carreira política. Em 2022, foi eleita deputada estadual pela primeira vez e, desta vez, somou mais de quatro vezes (248.504) a quantidade de votos que havia acumulado quatro anos atrás.

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Em seu blog, Índia Armelau destaca as bandeiras de atuação pela proteção das mulheres, na esfera da segurança pública; os programas de apoio psicológico, no âmbito da saúde mental; e a garantia de acesso ao esporte para pessoas com deficiência. Nas redes sociais, a parlamentar soma quase um milhão de seguidores e manifesta apoio às campanhas do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e do candidato ao governo do estado, Douglas Ruas (PL).

Renata Souza (Psol)

Renata Souza acumulou pouco mais de 2% do eleitorado fluminense (176.871), figurando em terceiro lugar entre os mais votados à assembleia. A jornalista e doutora em comunicação e cultura trabalhou por cerca de dez anos na equipe de Marcelo Freixo e foi chefe de gabinete de Marielle Franco. O mandato conquistado nestas eleições é o seu terceiro consecutivo como deputada estadual.

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Grande parte de suas propostas é direcionada à defesa dos direitos das mulheres, a políticas que visam melhorar as condições de vida em favelas e periferias e à preservação do meio ambiente. Uma das leis de sua autoria, sancionada em setembro de 2025, define políticas estaduais de apoio à economia do cuidado — a atividade de cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiência ou doentes.

Dani Balbi (PCdoB)

Eleita na quarta posição entre os candidatos mais votados à Alerj, com apoio de pouco menos de 2% do eleitorado (169.474), Dani Balbi será a única representante de seu partido. A professora e doutora em literatura também foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2022, quando se tornou a primeira mulher transgênero a ocupar um lugar no parlamento fluminense.

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Em sua plataforma digital, Dani Balbi enfatiza pautas LGBTQIAPN+, como a implementação de cotas para pessoas trans em universidades estaduais; de transporte público, como a adoção da tarifa zero em todos os meios de transporte oferecidos pelo estado; e de educação, como o piso salarial no plano de carreira dos profissionais da educação. Nas redes sociais, manifesta apoio a Lula (PT) na corrida presidencial.

Elika Takimoto (PT)

Elika Takimoto (foi a sétima mais votada na disputa pelas cadeiras parlamentares da Alerj, com 135.271 votos. A deputada reeleita é professora, escritora e física, além de mestre em história das ciências. Suas propostas englobam a acessibilidade no ambiente educacional, o acesso de mulheres a mecanismos de proteção e os direitos das pessoas com deficiência. Takimoto também preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj.

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Dra. Gabriela (PL)

Dra. Gabriela conquistou o apoio de pouco mais de 1% do eleitorado do Rio nas urnas (96.267 votos), tornando-se a décima mais votada no estado. Foi a primeira vez que a médica cardiologista se elegeu para a Alerj. Sua principal bandeira durante a campanha foi a saúde pública, com ênfase em pautas como inclusão de pessoas neuroatípicas. Outro foco durante o período eleitoral foi a infraestrutura e o saneamento básico na Região dos Lagos. O seu irmão, Dr. Serginho, também do PL, é prefeito da cidade de Cabo Frio.

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