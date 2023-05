Mulher de Mauro Cid é alvo de processo por não pagar impostos

Gabriela Santiago Cid, mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, responde a um processo na justiça do Rio de Janeiro por inadimplência de impostos.

O processo tramita em sigilo na 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio desde novembro do ano passado. Em dezembro, a juíza responsável pelo caso, Katia Cristina Nascentes Torres, determinou a citação de Gabriela para que ela possa prestar esclarecimentos, além de mandar penhorar os bens da mulher de Cid. Não há informação sobre os valores devidos pela esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Gabriela Cid aparece em vários trechos do inquérito da PF que resultou na prisão do marido no início de maio. Segundo a investigação, ela teria usado dados de um irmão para acessar a plataforma ConectSus para supostamente fraudar sua carteira de vacinação.

Conforme revelou VEJA na semana passada, parentes da esposa do tenente-coronel também teriam feito um depósito de 400.000 reais na conta pessoal de Mauro Cid. A transação, realizada em março de 2022, foi colocada sob suspeita pelos policiais. A defesa do ex-ajudante de ordens informou que o dinheiro é parte de uma herança.

Continua após a publicidade

Siga