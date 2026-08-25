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Política

Mulher de JHC surpreende e empata com Lira e Renan na corrida ao Senado, aponta pesquisa Quaest

Ex-primeira-dama de Maceió teve candidatura confirmada no último minuto e ameaça posição de caciques

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 11h19 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h08
Três pessoas em close-up: um homem de terno azul-marinho e barba grisalha falando ao microfone, outro homem de óculos e terno escuro segurando papéis e gesticulando, e uma mulher sorrindo, com cabelos castanhos soltos e blusa laranja
Arthur Lira, Renan Calheiros e Marina JHC: candidatos ao Senado por Alagoas (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados; Carlos Moura/Agência Senado e Reprodução/Instagram/.)
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Marina Candia, que usará na urna o nome Marina JHC em associação com o marido, o popular ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB), surpreendeu na primeira pesquisa ao Senado por Alagoas divulgada pela Quaest nesta segunda-feira, 24.

A ex-primeira-dama da capital tem 15% das intenções de voto, empatada dentro da margem de erro com dois dos maiores caciques políticos do estado, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP) e o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB).

Até o último dia do registro de candidatura, não se sabia a qual cargo Marina concorreria. JHC ameaçava se lançar ao Senado, e não ao governo, como vinha sendo aventado. Nesse caso, ela disputaria uma vaga na Câmara. Por fim, ele decidiu concorrer contra Renan Filho (MDB) pelo comando do Palácio República dos Palmares, e ela ficou com a candidatura ao Senado, com a sogra Dra. Eudócia (PSDB) na primeira suplência.

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Veja os números da disputa ao Senado por Alagoas:

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  • Arthur Lira (PP): 20%
  • Renan Calheiros (MDB): 18%
  • Marina JHC (PSDB): 15%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 10%
  • Dr. Wanderley (MDB): 5%
  • Mariedson (Democrata): 1%
  • Alexandre Fleming (UP): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 12%
  • Indecisos: 19%

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 804 eleitores alagoanos entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é AL-05503/2026.

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