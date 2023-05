Mulher de Appio já advogou pelo juiz em caso no CNJ

A mulher do juiz federal Eduardo Appio, afastado na semana passada da função de responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, já representou a defesa do próprio marido em um processo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que questionava a eleição de uma de juíza para uma vaga de suplente na 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná. Vanessa Fonseca Appio é advogada e aparece arrolada em um procedimento de controle administrativo datado de 2007.

O processo envolve uma decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo cujo conselho decidiu afastar cautelarmente Appio do controle dos processos da Lava Jato em Curitiba. “Trata-se de recurso administrativo interposto por Eduardo Fernando Appio, juiz federal. O autor requeria, no mérito, a anulação do julgamento proferido pelo TRF-4, no qual elegeu a juíza federal Ana Beatriz da Luz Vieira Palumbo para preenchimento da vaga de juiz suplente da 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, com realização de nova votação”, diz um trecho do documento, que aponta ainda que a eleição “não observou as determinações regimentais”.

Appio perdeu o posto na 13ª Vara de Curitiba por supostamente ter ameaçado o filho de um desembargador envolvido no julgamento de um processo disciplinar que corre contra o juiz na corregedoria do TRF-4.

Segundo o tribunal, Appio teria ameaçado o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, sócio do escritório de Sergio Moro. No mês passado, o advogado recebeu a ligação de alguém que se identificou como funcionário da Justiça Federal, citando dados sigilosos do imposto de renda do pai dele, o desembargador Marcelo Malucelli. Desconfiado, o advogado gravou a conversa.

A Polícia Federal periciou o material e concluiu que a voz gravada tem grande probabilidade de ser mesmo a do juiz. Além disso, descobriu que, pouco antes da ligação, o magistrado consultou um processo em que constavam os dados sigilosos do desembargador citados no telefonema. Marcelo Malucelli é responsável por um processo que apura uma infração disciplinar praticada por Appio. Procurado, Appio não se manifestou.