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Política

Mudança de ares nos Estados Unidos traz alerta para os planos de Flávio e Eduardo Bolsonaro com Trump

Revés republicano reduz a perspectiva de poder do trumpismo e exige revisão da estratégia dos irmãos para liderar a oposição do exterior

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 16h14 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h33
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Mudança de ares nos Estados Unidos traz alerta para os planos de Flávio e Eduardo Bolsonaro com Trump Priorize VEJA no Google

A derrota republicana nas eleições legislativas americanas pode dificultar os planos de Flávio e Eduardo Bolsonaro de liderar a oposição brasileira a partir dos Estados Unidos. Na avaliação do editor José Benedito da Silva, o enfraquecimento de Donald Trump compromete uma estratégia apoiada na proximidade com seu governo e na expectativa de usar essa influência para interferir na política brasileira (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Eu acho que eles vão ter que recalibrar um pouco isso aí”, afirmou no programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, nesta sexta-feira, 6. Para o editor, o resultado eleitoral também coloca em discussão a força do trumpismo como referência para movimentos políticos de outros países, especialmente na América Latina.

Por que a perspectiva de poder importa para o trumpismo?

José Benedito avaliou que a influência de uma liderança depende tanto do poder que exerce quanto da expectativa de preservá-lo ou ampliá-lo. Segundo ele, a derrota de Trump enfraquece essa percepção e abre espaço para considerar uma alternância na Casa Branca daqui a dois anos.

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Na análise do jornalista, esse horizonte tem consequências para quem buscava no governo americano um ponto de apoio político. O trumpismo perde parte de sua capacidade de funcionar como um “farol” internacional quando sua continuidade no poder passa a ser questionada.

Como Rubio e Vance podem reagir ao resultado?

O editor mencionou informações que circularam durante a semana sobre um possível distanciamento de Marco Rubio em relação a Trump e suas políticas, tendo em vista a sucessão presidencial. Também citou a possibilidade de JD Vance adotar uma postura mais cautelosa para preservar suas chances eleitorais. Tratou os movimentos como possibilidades, sem apresentar uma ruptura como definida.

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“Não adianta você achar que ficar colado à imagem do Trump vai te fazer viável eleitoralmente lá na frente”, afirmou. Para José Benedito, os postulantes à sucessão terão de demonstrar que podem oferecer algo diferente. No caso de Rubio, isso teria repercussão particular na América Latina, pela importância que o editor lhe atribui na condução das políticas americanas para a região.

O que muda para Flávio e Eduardo Bolsonaro?

José Benedito avaliou que a situação dos irmãos fica mais complicada se a estratégia de atuação no exterior dependia da força de Trump e do acesso ao seu governo. Um presidente politicamente enfraquecido altera o peso desse apoio e as expectativas em torno dele.

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Para o editor, a proximidade com a administração americana deixa, assim, de oferecer a mesma perspectiva de influência. Se Flávio e Eduardo pretendiam recorrer ao “poderio de Trump” para promover algum tipo de intervenção no cenário brasileiro, terão de rever esse cálculo diante da nova realidade política nos Estados Unidos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Donald Trump
Eduardo Bolsonaro
Flávio Bolsonaro
Os Três Poderes
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