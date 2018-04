MST prevê manifestações radicais se STF negar habeas corpus a Lula

Lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) articulam uma mobilização nacional com sindicatos e outros movimentos caso o habeas corpus preventivo pedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja negado, nesta quarta-feira, 4, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com João Paulo Rodrigues, integrante da coordenação nacional, a forma de mobilização vai depender do que for decidido e tende a ser mais radical se houver a prisão do petista.

As mobilizações podem começar logo após o julgamento. “Há uma tendência geral de se ter um ‘Abril Vermelho‘ ao quadrado, em caso de insucesso da defesa do Lula”, disse Rodrigues. “Abril Vermelho” foi o nome dado por João Pedro Stédile, líder maior do movimento, à jornada de trancamento de rodovias, invasões de fazendas e prédios públicos que acontece neste mês, quando a militância lembra o assassinato de 19 sem-terra pela polícia do Pará, em 1996, no episódio que ficou conhecido como o massacre de Eldorado dos Carajás.

De acordo com Rodrigues, não será uma mobilização exclusiva da militância. “Vamos ter o respaldo de quem vota no Lula, que continua liderando tudo o que é pesquisa. A luta de classes aberta em torno do Lula é uma oportunidade para as forças populares articularem a defesa da democracia com a luta social”, disse.

Rodrigues avalia que, se a decisão do STF for favorável ao ex-presidente, não haverá comemoração nas ruas. “Não vamos soltar foguetes, nem provocar. Nós estamos acreditando que a Suprema Corte terá o devido cuidado de dar a Lula o direito de recorrer em liberdade, que é uma coisa básica para a democracia. Mas se houver um resultado adverso, vamos às ruas lutar pela liberdade dele e pelo respeito à Constituição.”

1. Carro de som com a figura de um pixuleco durante protesto contra o ex-presidente Lula, na praia de Copacabana, no Rio zoom_out_map 1 /33 Carro de som com a figura de um pixuleco durante protesto contra o ex-presidente Lula, na praia de Copacabana, no Rio (Ricardo Moraes/Reuters) A demonstrator calls for former Brazil president Luiz Inacio Lula da Silva's arrest one day before the supreme court issues its final decision, in Rio de Janeiro, Brazil April 3, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes

O dirigente nacional do MST, Alexandre Conceição, viajou a Brasília nesta terça-feira, 3, para acompanhar a votação no Supremo. Segundo ele, a militância participa das mobilizações convocadas pela Frente Brasil Popular, da qual o MST faz parte. “Estamos nos organizando, sim, para combater o fascismo dos ruralistas e exigir justiça no Supremo. Que o STF não se apequene”, disse.