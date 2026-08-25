MPF e TSE apertam o cerco contra desinformação por inteligência artificial nas eleições
Estudo "Boca de IA" aponta que principais plataformas de IA generativa descumprem regras eleitorais no país
De olho nas eleições de outubro, o Ministério Público Federal (MPF) intensifica a fiscalização do uso de inteligência artificial generativa. O estudo “Boca de IA”, desenvolvido pelo MPF em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), identificou que as sete ferramentas de IA mais utilizadas no Brasil violam as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao ranquear candidaturas e apresentar dados incorretos sobre os postulantes a cargos públicos — elementos que, combinados, comprometem o processo eleitoral.
Para combater esse cenário, o MPF realiza reuniões com representantes das plataformas monitoradas pelo levantamento (ChatGPT, Gemini, Meta AI, DeepSeek, Grok, Perplexity e Claude), com o objetivo de mitigar a desinformação e assegurar que o eleitorado não seja influenciado por conteúdos falsos ou enviesados.
Nesses encontros, treinamentos especializados são oferecidos para que os ilícitos digitais sejam detectados com mais facilidade. Enquanto o órgão independente atua de forma ativa para retirar esses dados do ar e buscar a responsabilização dos infratores, a Justiça Eleitoral assume outra frente nesta batalha.
A corte estipula penalidades para quem espalha desinformação, que vão desde a remoção imediata do conteúdo e a suspensão de perfis, contas ou canais até, em casos mais graves, a aplicação de multas de 100. 000 a 150. 000 reais por hora de descumprimento da ordem de remoção.