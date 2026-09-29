MPE é favorável a direito de resposta de Vini Jr. em propaganda de Douglas Ruas; entenda

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou a favor de que o jogador Vinícius Jr. tenha direito de resposta pelo uso não autorizado da sua imagem em uma propaganda eleitoral do deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro. A decisão foi assinada por José Augusto Simões Vagos, procurador regional eleitoral auxiliar, no último domingo, 27. A movimentação ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) determinar a retirada da peça da campanha.

Acompanhada por fotos dos citados, a propaganda dizia: “Todo mundo sabe que o Vini Jr. tá com a Virgínia. Na eleição do Rio, também é bom saber quem tá com quem. De um lado, o Lula com o Eduardo Paes. Do outro, tá o Bolsonaro com o Douglas Ruas”. Na decisão, o procurador descartou argumentos da defesa de Ruas, que alegava que a imagem do atleta era “pública” e poderia ser utilizada.

“Todavia, a análise da peça audiovisual demonstra que a inserção da imagem de Vinícius Júnior não ficou isolada. Ao encadear a frase ‘Todo mundo sabe que o Vini Jr. tá com a Virgínia’ imediatamente antes da afirmação ‘Na eleição do Rio, também é bom saber quem tá com quem’, o material propagandístico cria uma técnica comunicacional de justaposição e trucagem narrativa”, apontou.

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O encadeamento lógico do vídeo, segundo a decisão, induz o público a concluir erroneamente que Vini Jr. “estaria inserido no bloco de apoios políticos divulgados na sequência da propaganda eleitoral”, o que configura “utilização descontextualizada de imagem de figura pública de notoriedade nacional e internacional — a qual afirmou categoricamente não possuir qualquer envolvimento político-partidário nas Eleições 2026 —, gerando no eleitorado uma percepção sabidamente inverídica e enganosa de alinhamento político”.

Para além da retirada do conteúdo do ar, sob multa de multa diária de R$10.000,00 em caso de descumprimento, o MPE pede que seja concedido direito de resposta com texto escolhido pelo jogador ou por sua equipe. Também estabelece que o material deve ser divulgado no perfil de Douglas Ruas, no formato de um reels (vídeo), com impulsionamento semelhante do post original. A publicação deve permanecer disponível por pelo menos o dobro do tempo da anterior, contado de 13 de setembro à data que foi excluída.