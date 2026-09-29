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Política

MPE é favorável a direito de resposta de Vini Jr. em propaganda de Douglas Ruas; entenda

Peça da campanha do deputado federal usava imagens do jogador e da influenciadora Virginia Fonseca

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h07
À esquerda, o jogador Vinicius Jr. em campo, vestindo camisa escura do Real Madrid. À direita, um homem de terno azul e gravata, sentado em frente a um microfone, com a bandeira do Brasil ao fundo
O jogador Vinicius Jr. (à esquerda) e o deputado federal Douglas Ruas (PL). (Alex Ramos/Alerj / Jose Breton/Pics Action/NurPhoto //Getty Images)
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MPE é favorável a direito de resposta de Vini Jr. em propaganda de Douglas Ruas; entenda Priorize VEJA no Google

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou a favor de que o jogador Vinícius Jr. tenha direito de resposta pelo uso não autorizado da sua imagem em uma propaganda eleitoral do deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro. A decisão foi assinada por José Augusto Simões Vagos, procurador regional eleitoral auxiliar, no último domingo, 27. A movimentação ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) determinar a retirada da peça da campanha.

Acompanhada por fotos dos citados, a propaganda dizia: “Todo mundo sabe que o Vini Jr. tá com a Virgínia. Na eleição do Rio, também é bom saber quem tá com quem. De um lado, o Lula com o Eduardo Paes. Do outro, tá o Bolsonaro com o Douglas Ruas”. Na decisão, o procurador descartou argumentos da defesa de Ruas, que alegava que a imagem do atleta era “pública” e poderia ser utilizada.

“Todavia, a análise da peça audiovisual demonstra que a inserção da imagem de Vinícius Júnior não ficou isolada. Ao encadear a frase ‘Todo mundo sabe que o Vini Jr. tá com a Virgínia’ imediatamente antes da afirmação ‘Na eleição do Rio, também é bom saber quem tá com quem’, o material propagandístico cria uma técnica comunicacional de justaposição e trucagem narrativa”, apontou.

+ A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas na nova pesquisa AtlasIntel

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O encadeamento lógico do vídeo, segundo a decisão, induz o público a concluir erroneamente que Vini Jr. “estaria inserido no bloco de apoios políticos divulgados na sequência da propaganda eleitoral”, o que configura “utilização descontextualizada de imagem de figura pública de notoriedade nacional e internacional — a qual afirmou categoricamente não possuir  qualquer envolvimento político-partidário nas Eleições 2026 —, gerando no eleitorado uma percepção sabidamente inverídica e enganosa de alinhamento político”.

Para além da retirada do conteúdo do ar, sob multa de multa diária de R$10.000,00 em caso de descumprimento, o MPE pede que seja concedido direito de resposta com texto escolhido pelo jogador ou por sua equipe. Também estabelece que o material deve ser divulgado no perfil de Douglas Ruas, no formato de um reels (vídeo), com impulsionamento semelhante do post original. A publicação deve permanecer disponível por pelo menos o dobro do tempo da anterior, contado de 13 de setembro à data que foi excluída.

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