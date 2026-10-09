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Política

MP investiga caso do menino que comemorou resultado do 1° turno com arma de fogo na mão

Episódio aconteceu na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h46 | Atualizado em 9 out 2026, 11h47
Episódio aconteceu no último domingo, 4
Episódio aconteceu no último domingo, 4 (Redes Sociais/Reprodução)
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MP investiga caso do menino que comemorou resultado do 1° turno com arma de fogo na mão Priorize VEJA no Google

O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu uma investigação sobre o caso do menino que, no último domingo, 4, foi filmado comemorando o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais dançando em cima de um carro com uma suposta arma de fogo na mão.

De acordo com o órgão, foram abertos dois inquéritos: um para investigar a quem pertencia o suposto armamento e se ele era regular e outro para investigar como ele foi parar nas mãos de uma criança.

O episódio aconteceu na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Depois do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, um menino foi filmado dançando em cima do capô de um carro, usando uma camiseta verde-amarela, entre apoiadores do senador Flávio Bolsonaro. Nas mãos, o garoto empunhava um objeto similar a uma arma de fogo.

Nesse dia, ele estava sob a guarda do pai. A mãe ficou sabendo do acontecido por meio dos vídeos que viralizaram nas redes sociais e buscou o filho na mesma noite. O Conselho Tutelar também foi acionado.

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Leia a íntegra da nota do MP sobre a abertura da investigação

O Ministério Público do Rio Grande do Norte informa que, sobre o vídeo de uma criança filmada durante um evento na cidade de Parnamirim portando uma suposta arma de fogo, foram abertos dois procedimentos junto às Promotorias de Justiça da área da infância e juventude da cidade para verificar a responsabilização criminal e proteger a criança. Como envolvem uma criança, os casos correm em sigilo.

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