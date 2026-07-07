MP faz operação contra suspeitos de fraudar licitações na Prefeitura de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 7, uma operação para investigar um suposto esquema de fraude em licitações envolvendo dois ex-servidores da Prefeitura de São Paulo.

Com apoio da Polícia Militar, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro endereços na capital e na região metropolitana.

Segundo a investigação, um ex-servidor comissionado da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) e um servidor da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) teriam utilizado os cargos para direcionar processos licitatórios em favor de empresas e grupos previamente definidos. Em troca, os investigados teriam recebido vantagens indevidas, segundo o Ministério Público.

Além das suspeitas de corrupção e fraude em licitações, o Gaeco também apura indícios de lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, o patrimônio dos suspeitos seria incompatível com os rendimentos oficialmente declarados. A investigação aponta ainda que imóveis, veículos e outros bens teriam sido adquiridos em nome de terceiros, estratégia que pode caracterizar ocultação de patrimônio de origem ilícita.

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Os fatos são investigados, em tese, pelos crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de capitais. O procedimento tramita sob segredo de Justiça, e o Ministério Público informou que as diligências buscam reunir novas provas sobre o suposto esquema.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, em março deste ano, determinou preventivamente a exoneração de seis servidores e encaminhou ao próprio Ministério Público as informações sobre as supostas irregularidades.

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“A prefeitura reforça que não compactua com desvios de conduta ou qualquer tipo de irregularidade. O compromisso da administração é com a ética, a transparência e o respeito ao dinheiro público”, afirmou a administração municipal, acrescentando que continuará colaborando com as investigações para que os fatos sejam apurados.