MP faz operação contra suspeitos de fraudar licitações na Prefeitura de São Paulo
Investigação mira ex-servidores por suposto direcionamento de contratos em troca de propina e lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis e veículos
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 7, uma operação para investigar um suposto esquema de fraude em licitações envolvendo dois ex-servidores da Prefeitura de São Paulo.
Com apoio da Polícia Militar, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro endereços na capital e na região metropolitana.
Segundo a investigação, um ex-servidor comissionado da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) e um servidor da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) teriam utilizado os cargos para direcionar processos licitatórios em favor de empresas e grupos previamente definidos. Em troca, os investigados teriam recebido vantagens indevidas, segundo o Ministério Público.
Além das suspeitas de corrupção e fraude em licitações, o Gaeco também apura indícios de lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, o patrimônio dos suspeitos seria incompatível com os rendimentos oficialmente declarados. A investigação aponta ainda que imóveis, veículos e outros bens teriam sido adquiridos em nome de terceiros, estratégia que pode caracterizar ocultação de patrimônio de origem ilícita.
Os fatos são investigados, em tese, pelos crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de capitais. O procedimento tramita sob segredo de Justiça, e o Ministério Público informou que as diligências buscam reunir novas provas sobre o suposto esquema.
O que diz a prefeitura
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, em março deste ano, determinou preventivamente a exoneração de seis servidores e encaminhou ao próprio Ministério Público as informações sobre as supostas irregularidades.
“A prefeitura reforça que não compactua com desvios de conduta ou qualquer tipo de irregularidade. O compromisso da administração é com a ética, a transparência e o respeito ao dinheiro público”, afirmou a administração municipal, acrescentando que continuará colaborando com as investigações para que os fatos sejam apurados.