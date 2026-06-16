MP do Frete deve ser votada nesta terça pela Câmara; texto traz alterações em relação à proposta inicial

A comissão mista que analisa a MP do Frete deve votar o relatório apresentado pelo relator da proposta, o deputado Zé Trovão (PL-SC), nesta terça-feira. O texto traz mudanças significativas em relação ao anteriormente previsto. Caso aprovada, é possível que a MP seja votada pelo plenário da Câmara no mesmo dia.

O relatório de Zé Trovão exclui a existência da multa fixa de até R$ 10 milhões prevista na MP apresentada pelo governo Lula. O texto estabelece que as multas serão calculadas com uma equação entre o dobro da diferença entre o valor pago e o piso mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Também há mudanças em relação às punições para quem não cumprir o pagamento do piso mínimo do frete. Empresas com mais de quatro autuações em seis meses poderão ter o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) suspenso por até um mês.

Não houve alterações, contudo, em relação ao trecho que obriga a emissão do CIOT com a descrição de origem e destino, cargas transportadas e valor acima do piso mínimo.