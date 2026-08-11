MP autoriza megaeventos na Avenida Paulista e garante vitória a Ricardo Nunes

Ler Resumo





O Ministério Público autorizou a realização de megaeventos na Avenida Paulista, garantindo uma importante vitória à gestão Ricardo Nunes após meses de impasse. A decisão unânime do Conselho Superior rejeitou embargos e retira impedimentos legais. O acordo permite dois novos grandes eventos anuais, além do calendário tradicional da via.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Ministério Público autorizou nesta terça-feira (11) a realização de megaeventos na Avenida Paulista, o que garante à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) uma importante vitória após meses de impasse jurídico.

Em sessão do Conselho Superior do órgão, os procuradores rejeitaram por unanimidade os embargos de declaração contrários à homologação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a prefeitura e os promotores no início do ano. Na prática, a medida retira qualquer impedimento legal para a realização de shows no endereço mais conhecido da capital.

O TAC acordado entre as partes dá aval para a promoção de dois novos grandes eventos anuais no local, um a cada semestre, que se somam ao calendário tradicional da via, com destaque para a Parada do Orgulho LGBT e o Réveillon.

Ao Radar, o emedebista celebrou o aval. “Essa decisão é o reconhecimento de que São Paulo tem condições de realizar grandes eventos na Avenida Paulista com organização, planejamento, segurança e respeito à cidade. A pesquisa Datafolha recente mostra aprovação enorme da população para iniciativas desse tipo, reiterando a evidente vocação de uma metrópole cada vez mais inserida no circuito internacional dos mais prestigiados eventos”, afirmou Nunes.

Continua após a publicidade

Pelo acordo, o planejamento das atrações deverá seguir normas rígidas de segurança, mobilidade e limpeza para assegurar que o entretenimento coexista com a preservação da qualidade de vida dos moradores da região.