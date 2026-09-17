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Política

Movimento quer ampliar presença feminina na disputa pelo Senado

Iniciativa apoiada por artistas busca combater sub-representação na Casa Alta, onde mulheres ocupam 18,5% das cadeiras

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 18h30
Três mulheres sorrindo, em preto e branco, sobre fundo laranja. A primeira, de óculos, cabelos curtos e grisalhos. A segunda, de cabelos cacheados escuros. A terceira, de cabelos longos e grisalhos. Texto: #SenaDonas. Quem cuida também precisa decidir. Acesse o guia: senadonas.com.br
Capa do Guia Senadonas (.//Divulgação)
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As mulheres chefiam mais da metade dos lares brasileiros, mas ocupam menos de 20% das cadeiras legislativas. Para questionar essa sub-representação, especialmente no Senado Federal, nasceu o movimento SenaDonas, iniciativa que visa levar a diversidade de experiências femininas para debates como economia e direitos sociais.

Na Casa Alta do Poder Legislativo, das 81 cadeiras, elas ocupam apenas 15 vagas — ou seja, 18,5% do total. Nas eleições de outubro, estarão em disputa 54 assentos, o que a campanha vê como oportunidade estratégica para aproximar o poder da realidade demográfica do país.

O movimento, apoiado por artistas como Zezé Motta, MC Luanna e Preta Rara, será lançado nesta sexta-feira, dia 18, em evento no Rio de Janeiro, e terá todo o seu conteúdo disponibilizado no site oficial da campanha. Na cerimônia, será apresentado o guia SenaDonas, com o diagnóstico e as ações da plataforma.

Na prática, o objetivo central é garantir que a experiência de quem lida com a realidade cotidiana do país molde as políticas públicas nacionais.

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