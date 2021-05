Mourão larga em terceiro lugar em disputa para o Senado pelo RS em 2022

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), tem 9,3% das intenções de voto em disputa para o Senado em 2022 e fica numericamente em terceiro lugar, atrás da ex-senadora Ana Amélia (PP), que tem 17,2%, e empatado tecnicamente com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM), com 13,4%, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 15 e 19 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. No próximo ano, apenas uma vaga estará em disputa para o Senado.

Mourão, que teve uma relação tumultuada com o presidente Jair Bolsonaro desde que assumiram o governo federal em janeiro de 2019, não deve reeditar a chapa vitoriosa em 2022. Em mais de uma vez, Mourão admitiu a possibilidade de sair candidato ao Senado. Ele é gaúcho, natural de Porto Alegre, e seu último posto como general da ativa foi o de comandante militar do Sul.

Na sequência na disputa para o Senado, aparecem empatados tecnicamente com Mourão o ex-governador Germano Rigotto (MDB), o senador Laiser Martins (Podemos-RS), o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) e o ex-prefeito José Fortunatti (PTB).

Veja o quadro completo abaixo:

Em outro cenário, com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) – que é cotado como candidato a presidente da República em 2022 –, Mourão cai para quarto lugar (o tucano fica em primeiro), também empatado tecnicamente com Lorenzoni (mas atrás numericamente) e com Rigotto, Lasier e Pimenta (mas numericamente à frente deles).

Veja o quadro completo abaixo:

A pesquisa foi feita com 1.553 eleitores do Rio Grande do Sul por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs).