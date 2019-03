Mourão lamenta recuo de Moro sobre Ilona Szabó: ‘Perde o Brasil’

O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a revogação da nomeação da cientista política Ilona Szabó para assumir uma suplência no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Em 28 de fevereiro, o ministro da Justiça, Sergio Moro, retirou o convite que havia feito a Szabó. O recuo foi influenciado por pressão de Bolsonaro e deixou Moro contrariado.

“Eu acho que perde o Brasil. Perde o Brasil todas as vezes que você não pode sentar numa mesa com gente que diverge de você. O Brasil perde. Não é a figura A, B ou C. Perde o conjunto do nosso país e nós temos que mudar isso aí”, declarou o vice-presidente em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta terça-feira 5.

Questionado sobre o peso da opinião dos filhos do presidente na decisão (considerando que Flávio Bolsonaro escreveu em um tuíte que seria “cara de pau” Ilona assumir o cargo”, Mourão ponderou: “não foi (influência dos filhos). Ali, para mim, a minha visão é de que houve ataque de ambos os lados. Da ala mais radical dos apoiadores do presidente e houve ataques da ala mais radical que apoia as visões que a Ilona tem, que também diziam ‘você não tem que estar junto ai, você não tem que estar com esse pessoal'”, declarou.

Ele ainda negou que o recuo tenha enfraquecido Sergio Moro como superministro da Economia, por abrir mão de uma indicação cedendo a pedidos do presidente: “a política é isso aí, você não consegue impor, senão vira ditadura”, afirmou Mourão.

Especialista em segurança pública e diretora do instituto Igarapé, Ilona foi dispensada do cargo logo após receber um convite em virtude de posições suas contra pautas do bolsonarismo, como a flexibilização da posse e do porte de armas. Uma forte mobilização nas redes sociais de eleitores do presidente pediu a demissão da cientista política após o anúncio.