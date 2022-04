Mourão chama golpe militar de 1964 de ‘revolução democrática’

O general Hamilton Mourão (Republicanos) fez uma postagem no Twitter homenageando o Dia do Exército, que é celebrado nesta terça-feira, 19. Na publicação, o vice-presidente classifica o golpe de 64, que instaurou a ditadura no Brasil, como uma “revolução democrática”.

O Dia do Exército é celebrado em memória à Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, em Pernambuco. Foram as principais ações bélicas ocorridas no nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região.

O Exército, com uma história de vitórias, desde Guararapes, quando índios, brancos e negros combateram os holandeses, passando pela Guerra do Paraguai, 2ª GM e pela Revolução Democrática de 1964 até os dias atuais, preserva a soberania e contribui com o Brasil. Parabéns ao EB! pic.twitter.com/a7UsSI9IVk — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) April 19, 2022

Recentemente, em 31 de março, aniversário do golpe militar, o número 2 do Executivo já havia defendido a ditadura. Na ocasião, ele disse que a “nação salvou a si mesma”.

Em 31 de março de 1964 a Nação salvou a si mesma! pic.twitter.com/3sn0ThwMiw — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 31, 2022

Na última segunda-feira, 18, Mourão deu resposta debochada quando foi questionado sobre a possibilidade de investigar os áudios inéditos divulgados pelo historiador Carlos Fico, da UFRJ, que relatam episódios de tortura na ditadura.

“Isso aí é história, né? Já passou. É a mesma coisa que voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado. Faz parte da história do país. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras de volta do túmulo?”, disse a jornalistas no Palácio do Planalto.