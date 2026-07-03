Motta evita prometer blindagem de proposta de Lula que pode virar bomba fiscal

Em conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da semana, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não se comprometeu em blindar o projeto que trata da elevação do faturamento do MEI para evitar que ele se transforme em uma bomba fiscal.

O único acordo é que o texto encaminhado pelo Executivo será contemplado na medida que já tramita em comissão especial.

Na segunda-feira, o petista entregou ao paraibano a proposição que trata da elevação do faturamento do MEI, o que representa um aceno aos microempreendedores a pouco mais de três meses das eleições.

Diante dessa indisposição do paraibano em blindar a medida, o governo Lula já tem um time montadinho para evitar mais um desastre fiscal: ao lado de José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Paulo Pereira (Empreendedorismo) devem articular para convencer parlamentares de que não há espaço fiscal para aumentar o Simples neste momento.

Continua após a publicidade

Deve haver uma sinalização de que há disposição em tratar do tema em uma proposição enviada posteriormente.

Ao Radar, Pereira disse não ver o presidente da Câmara disposto a impor um dissabor fiscal ao Executivo. “Tem uma pressão grande pelo aumento do Simples, mas não há espaço orçamentário para isso. Eles sabem das limitações fiscais. Não tem clima belicoso e há espaço para conversar”.

Continua após a publicidade

Nos bastidores, integrantes do Palácio do Planalto tem a leitura de que, se o Congresso emperrar a proposta que beneficia os microempreendedores individuais, jogará milhões de eleitores no colo de Lula.

A eventual resistência abriria um novo capítulo para o governo explorar a narrativa “O Congresso Inimigo do Povo”, já usada em outras oportunidades em que Executivo e Legislativo não falavam a mesma língua.