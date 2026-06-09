Motta abre trabalhos e CCJ adia mais uma vez votação de PEC da redução da maioridade penal
Sessão foi marcada por resistência tímida do PT, obstrução solitária do Psol e acusação da oposição contra aliados de Lula
Após quase duas horas de debate, a CCJ adiou mais uma vez a análise da PEC da redução da maioridade penal após o presidente da Câmara, Hugo Motta, abrir os trabalhos do plenário da Casa, o que inviabiliza a apreciação de matérias pelos colegiados. A análise deve ser retomada nesta quarta-feira, 10.
A sessão foi marcada por resistência tímida do PT, obstrução solitária do Psol e acusação da oposição contra aliados de Lula.
O desfecho frustrou os opositores de Luiz Inácio Lula da Silva, que desejam o avanço célere da proposição, em função do entendimento de que o texto tem amplo impacto eleitoral.
Eles querem explorar os eventuais votos contrários da base governista para tentar favorecer a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.
Seria ainda um fato político novo, que poderia representar uma cortina de fumaça que tirasse um pouco os holofotes do novo tarifaço e da relação entre Flávio e Daniel Vorcaro, pontos que tem afetado a performance do primogênito de Flávio Bolsonaro em pesquisas recentes.
Durante a sessão, bolsonaristas chegaram a afirmar que o governo teria fechado um acordo com eles para deixar o tema prosperar na principal comissão da Câmara. Governistas negam.
Assim como ocorreu em semanas anteriores em que a PEC estava na pauta, o Psol encabeçou a obstrução – de forma quase solitária -, que foi acompanhada timidamente pelo PT.
O partido de Lula foi representado por nomes da velha guarda petista, entre eles, Luiz Couto, Patrus Ananias, Erika Kokay e Paulo Teixeira.
Vale lembrar que a medida só está em apreciação pela CCJ, porque Motta guarda em sua gaveta há três semanas e ainda não despachou recursos apresentados por bolsonaristas que participaram do motim que parou os trabalhos do plenário por quase 48 horas no ano passado e tiveram seus mandatos suspensos pelo Conselho de Ética.
Os recursos trancariam a pauta do colegiado até que fossem apreciados. Normalmente, eles são despachados pelo chefe da Casa em dois ou três dias.
Os autores das representações contra os protagonistas da rebelião bolsonarista foram os próprios integrantes da Mesa Diretora.