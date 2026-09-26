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Política

Morre vice-prefeita acusada de desviar dinheiro para amarração amorosa

Juliana Maria Teixeira da Costa tinha 40 anos e teria dedicado mais de 41 mil reais ao procedimento esotérico

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 15h28 | Atualizado em 26 set 2026, 17h03
Mulher loira de cabelos lisos e médios, sorrindo com batom escuro e brincos de argola, vestindo blazer sobre camisa escura, em fundo preto
A vice-prefeira de Ribeira Juliana Maria Teixeira da Costa (Instagram/Reprodução)
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A ex-secretária de saúde e vice-prefeita de Ribeira, em São Paulo, morreu aos 40 anos em um acidente na manhã deste sábado, 26, segundo comunicado da prefeitura da cidade. No passado, Juliana Maria Teixeira da Costa havia sido acusada de desviar 41,2 mil reais dos cofres públicos para uma amarração amorosa e integrado uma associação criminosa entre 2021 e 2024.

O caso foi denunciado ao Ministério Público, segundo o qual o grupo fraudava licitações de saúde do município. Juliana teria usado o dinheiro ilícito para pagar uma mãe de santo que prometia afastar um homem chamado Lauro de sua esposa. O valor completo do serviço era de R$380 000. O repasse da parcela foi feito por meio de contrato de pregão com a empresa W.F., que foi logo suspenso pela Justiça sob suspeita de fraude.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Nas redes sociais, a prefeitura de Ribeira lamentou a morte repentina de Juliana, mas não especificou a natureza do acidente. Leia o texto na íntegra:

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Hoje, Ribeira se despede com uma dor difícil de traduzir em palavras.

De uma forma trágica e precoce, nos despedimos de nossa Vice-prefeita Juliana Maria Teixeira, que deixa dois filhos, sua família, muitos amigos, e centenas de ribeirenses que ao longo de sua caminhada, encontraram nela muito mais do que uma vice-prefeita ou uma figura pública. Encontraram uma amiga, uma pessoa que cuidava, acolhia, ouvia, respeitava e fazia questão de estar perto.

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Sua partida precoce deixa um vazio imenso e nossa cidade órfã de sua presença, de seu sorriso, de sua amizade e da dedicação com que trabalhou por Ribeira.

Ficam os projetos, as conquistas, as histórias compartilhadas e, principalmente, a lembrança de uma mulher que fez diferença na vida de tantas pessoas.

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Agradecemos a Juliana por cada gesto de carinho, por cada projeto, por cada batalha e por todo o trabalho dedicado ao nosso município. Seu legado permanecerá vivo na história de Ribeira e no coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus filhos, familiares, amigos e com toda a população ribeirense. Que Deus conforte cada coração e receba Juliana em Seus braços, dando-lhe o descanso eterno. Ribeira jamais te esquecerá, Juliana!

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