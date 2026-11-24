Morreu na madrugada desta terça-feira, 24, o jurista e professor de direito Fabio Konder Comparato, aos 90 anos. Ele foi uma importante referência da doutrina nacional no campo dos direitos humanos e no enfrentamento da ditadura militar, período durante o qual atuou na defesa de perseguidos políticos. O corpo do jurista será velado até as 15h no cemitério do Araçá, na capital paulista, e será sepultado às 16h no cemitério da Consolação — ambos os endereços no centro da cidade.

Comparato nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em 1936. Ele se formou em Direito na USP — instituição da qual se tornou professor emérito anos mais tarde — e concluiu seu doutorado na Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) em 1963. O jurista foi pioneiro no curso de Direitos Humanos da USP, linha de pesquisa e de atuação à qual se dedicou até o fim da vida. Na ditadura, defendeu perseguidos pelo regime autoritário e fez parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, liderada por dom Paulo Evaristo Arns.

Estudantes, docentes, tribunais e juristas de todo o país lamentaram a morte do jurista. “Defensor da dignidade humana, lutou contra a ditadura militar e contra toda e qualquer forma de atrocidade à democracia. Para a Faculdade do Largo de São Francisco, uma perda irreparável”, publicou a instituição de ensino em que Comparato lecionava.

“O falecimento de Comparato representa uma perda inestimável para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira. O legado intelectual, ético e humanista do jurista permanecerá como patrimônio da cultura jurídica nacional e fonte de inspiração para as futuras gerações. Neste momento de tristeza, o Supremo Tribunal Federal expressa solidariedade aos familiares, amigos, discípulos e admiradores do professor”, disse o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

A entidade máxima de representação dos advogados também divulgou uma nota. “O Conselho Federal da OAB lamenta profundamente o falecimento do advogado, jurista e professor Fábio Konder Comparato, ocorrido nesta terça-feira. Agraciado em 2005 com a Medalha Rui Barbosa, mais alta honraria da OAB Nacional, Comparato dedicou sua trajetória à defesa dos direitos humanos, da democracia e da justiça social”, diz o comunicado.