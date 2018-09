Morre Joaquim Roriz, ex-governador do DF, aos 82 anos

Morreu às 7h50 desta quinta-feira, em Brasília, o ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz. Ele tinha 82 anos e estava internado no Hospital Brasília desde o dia 24 de agosto com quadro de pneumonia. A doença teve uma piora na noite de quarta-feira. Roriz era diabético e tinha problemas renais crônicos, tendo que se submeter a hemodiálises periódicas. Deixa a mulher, três filhos e quatro netos.

Roriz governou o Distrito Federal por quatro mandatos (1988-1990, 1991-1995, 1999-2003 e 2003-2006). No primeiro mandato, foi indicado pelo presidente, já que na época o Distrito Federal não podia eleger seus governadores. Em 1991, foi o primeiro governador eleito da região. Seu último cargo foi como senador, para o qual se elegeu em 2006.

Mas a passagem de Roriz pelo Senado foi breve. Ele renunciou em 5 de julho de 2007, meses após assumir o cargo, para escapar de um processo que poderia culminar com a sua cassação. Ele havia sido acusado por quebra de decoro parlamentar após a descoberta de seu envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro do Banco de Brasília.

Roriz chegou a ser condenado por facilitar um empréstimo da instituição financeira a uma construtora em troca de 12 casas para sua família, mas o processo prescreveu no ano passado, dez anos após a denúncia, em razão da idade avançada do ex-governador.