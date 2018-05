Morre Epitácio Cafeteira, ex-governador do Maranhão, aos 93 anos

O ex-governador do Maranhão Epitácio Cafeteira (PTB) faleceu neste domingo (13) aos 93 anos. Cafeteira vivia em Brasília, onde estava em uma UTI residencial, devido ao delicado estado de saúde.

A morte foi comunicada pelo sobrinho do ex-governador, o deputado estadual Rogério Cafeteira (DEM). O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento do ex-governador.

O corpo de Cafeteira será velado na capital maranhense, na sede da Assembleia Legislativa do Maranhão. O sepultamento está previsto para o fim da tarde desta segunda-feira, no Cemitério do Gavião.

Carreira

O ex-governador deixa a viúva, Isabel Cafeteira, uma filha e dois netos. Nascido na Paraíba, ele construiu carreira política no Maranhão. Ao longo dos anos, o político teve oscilações na sua relação com o principal cacique do estado nas últimas décadas, o ex-senador José Sarney (MDB) e sua família.

Foi prefeito de São Luís entre 1965 e 1969, deputado federal entre 1975 e 1987, governador entre 1987 e 1990 e senador por dois períodos, o primeiro entre 1991 e 1997 e o segundo entre 2007 e 2015, quando anunciou a sua aposentadoria da vida pública.