Moro reage ao ver seu nome em lista: ‘Nada mau para um juiz de província’

Após ter sido escolhido pelo Financial Times como uma das cinquenta personalidades que moldaram a década de 2010, o Ministro da Justiça Sergio Moro publicou uma mensagem no Twitter nesta terça-feira, 24, dividindo seus méritos com os brasileiros.

“Nada mau para um juiz de província”, diz o ex-magistrado, em referência ao texto do jornal que justifica sua escolha. “Mas o mérito na verdade é dos milhões de brasileiros que se indignaram contra a corrupção e geraram uma onda pela integridade na política e nos negócios na América Latina. Sempre serei fiel a esses ideais e a vocês.”, conclui.

Nada mau para um juiz de província, mas o mérito na verdade é dos milhões de brasileiros que se indignaram contra a corrupção e geraram uma onda pela integridade na política e nos negócios na América Latina. Sempre serei fiel a esses ideais e a vocês. https://t.co/VnvlozuIjc — Sergio Moro (@SF_Moro) December 24, 2019 Publicidade

Na lista publicada também nesta terça, o jornal britânico atribui a escolha do ex-magistrado por ele ter chefiado uma investigação contra corrupção que “abalou o cenário político latinoamericano”, mesmo de “sua posição como um juiz de uma cidade provinciana brasileira.”

“As provas das propinas pagas no esquema de corrupção da Odebrecht levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atingiu quatro atuais ou ex-presidentes peruanos — um se matou antes que a polícia pudesse prendê-lo”, explica a publicação. O perfil escrito pelo escritor inglês Geoff Dyer também acrescenta que o movimento político de sua nomeação ao Ministério da Justiça por Jair Bolsonaro pode por em dúvida sua carreira como juiz, mas também alçá-lo à Presidência da República.

O nome de Moro figura ao lado de outros como o do ex-presidente americano Barack Obama e o atual, Donald Trump, mas também do governante russo Vladimir Putin, o ditador turco Recep Erdogan e a vencedora do Nobel de 2014 Malala Yousafzai.

Confira a lista completa aqui.