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Política

Moro nega que plano de governo prometa projeto cultural já tocado por governo Ratinho Jr

Em nota, o senador paranaense diz que, se for eleito, concluirá a implantação do Centro Pompidou Paraná

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 19h36 | Atualizado em 17 ago 2026, 19h38
Homem de meia-idade, cabelo grisalho e terno escuro com gravata azul, fala em dois microfones em um ambiente formal, possivelmente um plenário, com fundo escuro e detalhes verticais claros
O senador Sergio Moro  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Candidato do PL ao governo do Paraná, o senador Sérgio Moro negou que o plano de gestão prometa projeto cultural já tocado pelo governador Ratinho Júnior.

Em nota, o parlamentar afirmou que ele se compromete, caso seja eleito, com a conclusão da implementação do Centro Pompidou Paraná.

“Não há qualquer intenção de apresentar como novo um projeto que já está em andamento. Ao contrário: o compromisso é dar continuidade ao trabalho iniciado pelo governo do Paraná e garantir que o Pompidou seja efetivamente concluído e entregue à população”.

Adversários tentam explorar que Moro supostamente estaria querendo assumir como sua uma iniciativa já em andamento, o que ele nega.

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