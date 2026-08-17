Moro nega que plano de governo prometa projeto cultural já tocado por governo Ratinho Jr

Candidato do PL ao governo do Paraná, o senador Sérgio Moro negou que o plano de gestão prometa projeto cultural já tocado pelo governador Ratinho Júnior.

Em nota, o parlamentar afirmou que ele se compromete, caso seja eleito, com a conclusão da implementação do Centro Pompidou Paraná.

“Não há qualquer intenção de apresentar como novo um projeto que já está em andamento. Ao contrário: o compromisso é dar continuidade ao trabalho iniciado pelo governo do Paraná e garantir que o Pompidou seja efetivamente concluído e entregue à população”.

Adversários tentam explorar que Moro supostamente estaria querendo assumir como sua uma iniciativa já em andamento, o que ele nega.

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