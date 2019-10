Moro: ‘Não houve excesso na Lava Jato, opinião de militante não conta’

Hoje ministro da Justiça, o ex-juiz Segio Moro rebate discursos que apontam parcialidade e excessos nas decisões da Lava Jato, operação que integrou até o fim de 2018. “Ninguém foi preso injustamente. Opinião de militante político não conta, pois desconsidera as provas”, declarou Moro em entrevista exclusiva para a reportagem de capa de VEJA desta semana.

Em defesa da operação, Moro citou o ex-PGR Rodrigo Janot, que na última semana fez críticas a seu trabalho como juiz. A ação em trânsito no STF que pode anular condenações também foi mencionada. “As pessoas falam em excessos, mas qual foi o excesso da Lava Jato? Essa entrevista do ex-procurador Janot é coisa dele. Não tem nada a ver com Curitiba. É difícil acreditar nessa história. Agora vem essa discussão de que a ordem das alegações finais seria um erro da Lava Jato. Os avanços anticorrupção não são de propriedade de juízes ou procuradores. É uma conquista da sociedade, do país. É o país que perde com eventuais retrocessos”, declarou.

A VEJA, o ministro diz que Lula “está presto porque cometeu crimes”, afasta a hipótese de se candidatar à Presidência em 2002, afirma que não há qualquer ilegalidade no conteúdo das mensagens vazadas pelo site The Intercept e volta a colocar em dúvida a veracidade desses diálogos. Moro comenta, ainda, sobre a Lei de Abuso de Autoridade e fala de relação com o presidente Jair Bolsonaro, entre outros assuntos.

