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Política

Moro lidera ao governo do Paraná, e esquerda supera candidato governista, diz pesquisa

Requião Filho passou à frente de Sandro Alex, conquistando vantagem de quase dez pontos contra ele, segundo levantamento do AtlasIntel

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 08h49
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos escuros e terno azul com gravata azul, falando em um microfone; um homem barbudo de cabelos castanhos e terno escuro com gravata cinza; e um homem de cabelos castanhos e terno azul com gravata preta, também falando em um microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro (PL), Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) (Carlos Moura/Agência Senado | Assembleia Legislativa do Paraná | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Moro lidera ao governo do Paraná, e esquerda supera candidato governista, diz pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa ao governo do Paraná segue com liderança do senador Sergio Moro (PL), inclusive com chance de vitória no primeiro turno, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.794 eleitores do estado entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Moro tem 49,1% das intenções de votos no primeiro turno, e a soma de seus adversários não ultrapassa seu patamar, o que indica possibilidade de vitória já em 4 de outubro.

No entanto, enquanto correm para tentar garantir o segundo turno, os demais candidatos assistiram a uma virada eleitoral, na qual a esquerda assumiu o segundo lugar. A atual situação aponta que Requião Filho (PDT), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou Sandro Alex (PSD), nome governista, defendido pelo governador Ratinho Junior (PSD). No levantamento anterior (confira no gráfico abaixo), era Alex que aparecia em segundo lugar. Confira os números abaixo e a evolução temporal no gráfico.

Siga

Primeiro turno

  • Sergio Moro (PL) 49.1%
  • Requião Filho (PDT) 28.2%
  • Sandro Alex (PSD) 18.6%
  • Luiz França (Missão) 0.9%
  • Outros 0.2%
  • Voto branco/nulo 0.2%
  • Não sei 2.9%

Outros: Tayná Miessa (UP) – 0,1%, Adriano Funileiro (PCO) – 0,1%; Samuel de Mattos (PSTU) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram.

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Trajetória dos candidatos ao governo do Paraná no primeiro turno desde o último levantamento, de 9 de setembro
Trajetória dos candidatos ao governo do Paraná no primeiro turno desde o último levantamento, de 9 de setembro (AtlasIntel/Reprodução)

Segundo turno

Em eventuais cenários de segundo turno, Moro venceria seus adversários com folga. No caso de Moro não estar na disputa por alguma eventualidade, Alex assumiria a liderança e derrotaria Requião.

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Cenário 1: 

  • Sergio Moro (+14.9pp): 50,4%
  • Sandro Alex: 35,5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 14%

Cenário 2: 

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  • Sergio Moro (+19.9pp): 57%
  • Requião Filho: 37,1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 5,8%

Cenário 3: 

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  • Sandro Alex (+18.5pp): 49,1%
  • Requião Filho: 30,6%
  • Branco / Nulo / Não sei: 20,2%

Continuidade ou não do atual governo

Pela primeira vez, a maioria dos entrevistados respondeu que prefere votar em um candidato que faça diferente da atual gestão do governador Ratinho Junior (PSD), que tem um governo muito bem avaliado pela população paranaense.

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  • Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 54,1%
  • Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 41,2%
  • Não sei: 4,6%

O governo de Ratinho Junior sob o olhar dos paranaenses

Avaliação

  • Ótimo / Bom: 52%
  • Regular: 34%
  • Ruim / Péssimo: 14%

Aprovação

  • Aprovo: 63%
  • Não sei: 6%
  • Desaprovo: 30%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026

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