Moro lidera ao governo do Paraná, e esquerda supera candidato governista, diz pesquisa

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Nova pesquisa eleitoral no Paraná aponta virada de Requião Filho (PDT) sobre Sandro Alex (PSD) no primeiro turno. Sergio Moro (PL) mantém a liderança isolada e é o favorito em cenários de segundo turno. A sondagem, com 1.794 eleitores, revela o panorama político do estado.

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A disputa ao governo do Paraná segue com liderança do senador Sergio Moro (PL), inclusive com chance de vitória no primeiro turno, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.794 eleitores do estado entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Moro tem 49,1% das intenções de votos no primeiro turno, e a soma de seus adversários não ultrapassa seu patamar, o que indica possibilidade de vitória já em 4 de outubro.

No entanto, enquanto correm para tentar garantir o segundo turno, os demais candidatos assistiram a uma virada eleitoral, na qual a esquerda assumiu o segundo lugar. A atual situação aponta que Requião Filho (PDT), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou Sandro Alex (PSD), nome governista, defendido pelo governador Ratinho Junior (PSD). No levantamento anterior (confira no gráfico abaixo), era Alex que aparecia em segundo lugar. Confira os números abaixo e a evolução temporal no gráfico.

Primeiro turno

Sergio Moro (PL) 49.1%

Requião Filho (PDT) 28.2%

Sandro Alex (PSD) 18.6%

Luiz França (Missão) 0.9%

Outros 0.2%

Voto branco/nulo 0.2%

Não sei 2.9% Outros: Tayná Miessa (UP) – 0,1%, Adriano Funileiro (PCO) – 0,1%; Samuel de Mattos (PSTU) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram. Continua após a publicidade Segundo turno Em eventuais cenários de segundo turno, Moro venceria seus adversários com folga. No caso de Moro não estar na disputa por alguma eventualidade, Alex assumiria a liderança e derrotaria Requião. Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 54,1%

Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 41,2%

Não sei: 4,6% O governo de Ratinho Junior sob o olhar dos paranaenses Avaliação Ótimo / Bom: 52%

Regular: 34%

Ruim / Péssimo: 14% Aprovação Aprovo: 63%

Não sei: 6%

Desaprovo: 30%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026