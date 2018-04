Moro impede que Lula tenha esquema especial de visitas na PF

O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal da Curitiba, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não terá direito a qualquer esquema diferenciado de visitas na Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde a noite de sábado (7). A medida anunciada pelo magistrado joga um balde de água fria na expectativa que políticos têm de visitar o petista.

Lula ocupa uma cela de 15 metros quadrados no quarto andar da sede da PF, que tem cama e banheiros próprios. O local funcionava como alojamento de policiais e foi especialmente preparado para receber o ex-presidente em razão do cargo que ocupou. O petista não terá contato com os outros presos.

Moro permitiu que uma televisão fosse instalada no local — e só. “Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados”, escreveu.

As visitas a presos na Polícia Federal acontecem às quartas-feiras e estão restritas a familiares. A regra não se aplica aos advogados, que podem se encontrar com seus clientes todos os dias. Nesta terça-feira (10), o senador paranaense Roberto Requião (MDB) pediu ao juiz para que os governadores do Norte e Nordeste que estão em Curitiba possam visitar Lula.

A tendência da Justiça Federal é responder apenas aos questionamentos feitos pelos advogados das partes identificados nos processos. Além disso, as decisões sobre o cumprimento da pena de Lula passam a ser determinadas pela juíza a Execução Penal, Carolina Lebbos, e não mais por Moro.