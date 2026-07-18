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Política

Moro defende redução da maioridade penal após ataque a tiros no Paraná

Pré-candidato do PL ao governo do Paraná fez a defesa da proposta ao comentar sobre caso em que adolescente é suspeito de matar três pessoas no Estado

Por Da Redação 18 jul 2026, 11h58
Homem de meia-idade, cabelo grisalho e terno escuro com gravata azul, fala em dois microfones em um ambiente formal, possivelmente um plenário, com fundo escuro e detalhes verticais claros
O senador Sergio Moro  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Pré-candidato ao governo do Paraná, o senador Sergio Moro (PL-PR) utilizou um ataque a tiros que deixou três mortos em Campo Mourão, no interior do Paraná, nesta sexta-feira para defender a redução da maioridade penal.

“Se for confirmado que o responsável é mesmo um adolescente, será mais um exemplo da necessidade urgente de rever a maioridade penal”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter.

Moro lidera as pesquisas de intenção de voto divulgadas até o momento. Um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas no início deste mês mostrava que o parlamentar aparece com 39,9% das intenções de voto – mais de 18 pontos percentuais a frente de Requião Filho (PSD), que figura em segundo colocado.

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O pré-candidato ao governo do Paraná classificou o episódio como um “ataque homicida” em Campo Mourão e cobrou as autoridades para que punam o culpado de forma severa.

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A declaração feita por Sérgio Moro revela que o senador está em sintonia com o discurso do pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. A redução da maioridade penal é uma das propostas centrais que o filho de Bolsonaro defenderá no campo da segurança pública ao longo de sua campanha contra Lula na corrida ao Planalto. Temas relacionados à segurança, aliás, tem sido apontado nas pesquisas de intenção de voto como um dos principais problemas que preocupam a população brasileira.

O ataque

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Três pessoas morreram e outras três ficaram feiras após um tiroteio que aconteceu em uma loja de conveniência em uma avenida de Campo Mourão. As autoridades suspeitam que o autor dos disparos seja um adolescente.

Ele teria chegado no local a pé e usando uma balaclava. Depois de atirar contra as seis pessoas, o suspeito fugiu e até agora não tinha sido localizado. Na casa do suspeito, a polícia localizou explosivos e entorpecentes. A mãe do adolescente foi presa em flagrante no local, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

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