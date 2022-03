Sergio Moro decide trocar o Podemos pelo União Brasil

Empatado na terceira colocação na corrida presidencial, o ex-juiz Sergio Moro decidiu trocar o Podemos pelo União Brasil numa tentativa de melhorar a sua estrutura de campanha e impulsionar as suas intenções de voto, que hoje não atingem 10%. O novo partido tem mais recursos dos fundos partidário e eleitoral, mais tempo na propaganda de televisão e mais capilaridade pelo país, ativos considerados fundamentais na próxima eleição.

A mudança atende aos dois lados. Moro ainda mantém a esperança de ser o representante da terceira via na disputa, inclusive por ser o nome com mais apoio popular. Já o União Brasil trabalha há tempos para ter um candidato próprio, o que ainda não conseguiu, e participa de conversas com MDB e PSDB destinadas a um acordo que permita a unção de um nome capaz de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro.