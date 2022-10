Moro assumiu de vez o papel de político profissional

O ex-juiz Sergio Moro, agora senador eleito pelo União Brasil no Paraná, está cada vez mais à vontade no papel de político profissional. Ao menos foi o que mostrou a sua ida ao debate presidencial da Band no domingo, 16, à noite, o primeiro do segundo turno.

Moro acompanhou Jair Bolsonaro e o auxiliou nas intervenções sobre corrupção durante o debate. Ao final, também deu entrevista ao lado do presidente com o objetivo de desqualificar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, insistindo que o petista não consegue explicar as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras.

Na emissora, Moro estava ao lado de poucos que acompanham o presidente nesse tipo de evento. Um de seus colegas é o ministro Ciro Nogueira (PP), um dos articuladores do Centrão, o maior bloco parlamentar do Congresso, e alvo de várias investigações da mesma Lava Jato que deu notoriedade a Moro.

Como VEJA revelou nesta segunda-feira, 17, Ciro Nogueira tenta usar a mesma estratégia de Lula para se livrar de denúncia no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o recebimento de dinheiro da Odebrecht.

A defesa de Ciro questiona o uso de duas ferramentas imprescindíveis na Lava Jato: a colaboração premiada e os sistemas Drousys e My Web Day, da Odebrecht, onde eram relatados os pagamentos feitos pela Odebrecht a políticos. Os advogados querem a extensão de uma decisão pró-Lula que considerou imprestáveis as provas usadas na investigação com base nesses dois sistemas de pagamentos.