Moreira Franco descarta Serra como candidato do PMDB

Se o PMDB tiver candidato à Presidência da República, este não deve ser José Serra. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco afirmou a VEJA que seu partido “sempre conversa com Serra”, mas, questionado, rejeitou a hipótese de o senador tucano migrar e candidatar-se ao Planalto pelo PMDB: “Não, não, não, não”, apressou-se em dizer.

As declarações do ministro foram dadas após o fórum Avançar Cidades, promovido por EXAME, revista publicada pela Editora Abril. No evento, Moreira Franco afirmou que se não for aprovada em fevereiro, a reforma da Previdência vai se converter no grande tema das eleições de 2018. “Se a proposta não for aprovada, a Previdência será um dos temas do debate eleitoral. Se ela for aprovada, ela deixa de ser tema e a preocupação será sobre a continuidade do ciclo de crescimento econômico”.

José Serra nunca desistiu de ser presidente da República e, com o PSDB encaminhado para a candidatura de Geraldo Alckmin, só lhe resta buscar um outro abrigo ou desistir do sonho. Nos bastidores. é assunto recorrente a possibilidade de que o ex-governador de São Paulo, aos 75 anos, canse de esperar e decida se aventurar em uma terceira candidatura por outro partido. Ao menos no PMDB, partido que tem Moreira Franco como um dos seus principais caciques, não deve ser.