Moraes x Mendonça: pesquisa revela quem tem maior apoio dos brasileiros

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Pesquisa Quaest revela a visão dos eleitores brasileiros sobre o STF. A maioria apoia mandatos fixos para ministros (53%), um novo código de ética (53%) e mais exigências para indicações (68%). A confiança na Corte caiu 10% em um mês, com 56% desconfiando do tribunal, em meio a escândalos envolvendo o Banco Master.

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Um levantamento da Quaest revelou como eleitores enxergam propostas de mudança no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as questões abordadas, estão a possibilidade de mandatos fixos para ministros, a criação de um código de ética e a ampliação de requisitos para as indicações. O levantamento também mediu a confiança na Corte e os apoios aos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes no embate envolvendo o escândalo do Banco Master. A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo.

Um total de 53% dos entrevistados se declarou favorável a “estabelecer um mandato com tempo fixo para os ministros”, e 30% foram contra. Uma parcela de 4% afirmou que não é “a favor nem contra”, enquanto 13% não souberam responder.

Em relação a “criar um novo código de ética que impeça ministros de terem relações comerciais ou privadas”, 53% foram a favor e 32% contra.

Já a respeito de aumentar as exigências para a indicação de ministros, “como idade mínima e experiência profissional na área jurídica”, 68% afirmaram ser favoráveis e 20% se posicionaram contra.

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Acerca da ideia de permitir que o Congresso e o Judiciário possam indicar ministros, 50% disseram ser a favor e 34% contra.

Ao todo, 61% dos entrevistados se declararam contrários à proposta de uma eventual proibição a decisões monocráticas.

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O raio-x dos ministros do STF

Uma fatia de 54% dos entrevistados afirmou que é contra a criação de uma quarentena a ser cumprida por candidatos antes de serem indicados ao STF.

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A pesquisa também aponta que a desconfiança em relação ao STF cresceu 10% no último mês, em meio à crise envolvendo o Banco Master. Segundo os dados, 56% não confiam no tribunal. Eram 46% em agosto. O índice dos eleitores que responderam que “confiam muito” caiu de 18% para 9%. Outros 30% afirmaram que “confiam pouco” na instituição, número que era de 33% no mês passado.

A sondagem mediu a percepção do eleitorado sobre a disputa envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Para 37% dos entrevistados, Mendonça age de forma correta no embate. Em contrapartida, 16% disseram que Moraes se comporta corretamente.

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A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.