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Política

Moraes x Mendonça: pesquisa revela quem tem maior apoio dos brasileiros

Levantamento da Quaest mede percepção sobre ministros em embate e indica queda de confiança na Corte em meio às investigações do Banco Master

Por Gustavo Villela 14 set 2026, 17h21 | Atualizado em 15 set 2026, 10h18
Plenário do Supremo Tribunal Federal vazio, com cadeiras de couro marrom dispostas em semicírculo ao redor de uma mesa de madeira escura. Ao fundo, parede de mármore claro com a bandeira do Brasil e um crucifixo. O teto de madeira escura tem iluminação linear e ar-condicionado
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) (Gabriela Biló/.)
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Um levantamento da Quaest revelou como eleitores enxergam propostas de mudança no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as questões abordadas, estão a possibilidade de mandatos fixos para ministros, a criação de um código de ética e a ampliação de requisitos para as indicações. O levantamento também mediu a confiança na Corte e os apoios aos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes no embate envolvendo o escândalo do Banco Master. A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo.

Um total de 53% dos entrevistados se declarou favorável a “estabelecer um mandato com tempo fixo para os ministros”, e 30% foram contra. Uma parcela de 4% afirmou que não é “a favor nem contra”, enquanto 13% não souberam responder.

Em relação a “criar um novo código de ética que impeça ministros de terem relações comerciais ou privadas”, 53% foram a favor e 32% contra.

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Já a respeito de aumentar as exigências para a indicação de ministros, “como idade mínima e experiência profissional na área jurídica”, 68% afirmaram ser favoráveis e 20% se posicionaram contra.

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Acerca da ideia de permitir que o Congresso e o Judiciário possam indicar ministros, 50% disseram ser a favor e 34% contra.

Ao todo, 61% dos entrevistados se declararam contrários à proposta de uma eventual proibição a decisões monocráticas.

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O raio-x dos ministros do STF

Uma fatia de 54% dos entrevistados afirmou que é contra a criação de uma quarentena a ser cumprida por candidatos antes de serem indicados ao STF.

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A pesquisa também aponta que a desconfiança em relação ao STF cresceu 10% no último mês, em meio à crise envolvendo o Banco Master. Segundo os dados, 56% não confiam no tribunal. Eram 46% em agosto. O índice dos eleitores que responderam que “confiam muito” caiu de 18% para 9%. Outros 30% afirmaram que “confiam pouco” na instituição, número que era de 33% no mês passado.

A sondagem mediu a percepção do eleitorado sobre a disputa envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Para 37% dos entrevistados, Mendonça age de forma correta no embate. Em contrapartida, 16% disseram que Moraes se comporta corretamente.

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A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.

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