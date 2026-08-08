Moraes toma decisão sobre pedido de Bolsonaro para receber filhos no Dia dos Pais

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O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele receba os filhos no Dia dos Pais. A decisão se baseia em uma medida anterior que suspendeu visitas não essenciais por 30 dias, após o ex-presidente supostamente descumprir restrições judiciais. Entenda os detalhes da recusa e as implicações.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou neste sábado, 8, o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele possa receber seus filhos neste domingo, 9, quando é comemorado o Dia dos Pais.

A ideia era que Jair recebesse na prisão domiciliar os filhos Flávio, candidato à Presidência, Carlos, candidato ao Senado por Santa Catarina, e Jair Renan, candidato a deputado federal também por Santa Catarina. Todos são filiados ao PL. Eduardo Bolsonaro, como se sabe, está nos Estados Unidos.

Em sua decisão, Moraes lembrou decisão anterior que suspendeu visitas que não sejam de médicos, fisioterapeutas e advogados, pelo prazo de 30 dias. A ordem se deu após o ministro entender que o ex-presidente descumpriu restrições judiciais impostas pelo STF quando seu filho Flávio leu uma carta escrita por Bolsonaro nas redes sociais.

“Em virtude da decisão proferida no último dia 17. jul. 2026, julgo prejudicado [inválido] o pedido, uma vez que, salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e de advogados, as demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias”, afirmou o ministro em sua decisão.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar