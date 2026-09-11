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Política

Moraes tenta arrastar outros ministros para escândalo com ‘abraço de afogados’, diz senador

Ministro quer que André Mendonça também seja julgado na sessão de terça-feira (15)

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 13h41
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas e ternos, sentados em cadeiras de couro marrom em um ambiente formal. O da esquerda, com cabelos grisalhos, olha para a direita. O da direita, careca, olha para a esquerda, com expressão séria
André Mendonça e Alexandre de Moraes - 02/09/2026 (./AFP)
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Moraes tenta arrastar outros ministros para escândalo com ‘abraço de afogados’, diz senador Priorizar nos meus resultados Google

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) publicou nesta sexta-feira, 11, pela rede social X, uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O emedebista avalia que o magistrado quer “arrastar o maior número possível de ministros para um abraço de afogados”, em uma referência ao pedido feito por Moraes para que o presidente da mais alta Corte, Edson Fachin, também julgue o ministro André Mendonça na próxima semana.

Para o parlamentar, cabe a Fachin adotar uma postura equilibrada e priorizar o que considera mais grave: a relação mantida por Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

 

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