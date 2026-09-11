Moraes tenta arrastar outros ministros para escândalo com ‘abraço de afogados’, diz senador

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) publicou nesta sexta-feira, 11, pela rede social X, uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O emedebista avalia que o magistrado quer “arrastar o maior número possível de ministros para um abraço de afogados”, em uma referência ao pedido feito por Moraes para que o presidente da mais alta Corte, Edson Fachin, também julgue o ministro André Mendonça na próxima semana.

Para o parlamentar, cabe a Fachin adotar uma postura equilibrada e priorizar o que considera mais grave: a relação mantida por Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.