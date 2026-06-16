Moraes pede explicações a Bolsonaro sobre arma de fogo que era mantida na prisão domiciliar do ex-presidente
Ministro deu um prazo de 24 horas para que esclarecimentos sejam feitos
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu esclarecimentos à defesa de Jair Bolsonaro (PL) sobre uma arma de fogo de propriedade do ex-presidente apreendida em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta segunda-feira. Moraes quer saber, em até 24 horas, o porquê de o ex-presidente manter a pistola em casa durante prisão domiciliar.
De acordo com policiais militares que participaram da ocorrência na qual o armamento foi apreendido, um Honda Civic foi abordado, na noite desta segunda-feira, em Brasília. Um segurança do ex-mandatário identificado como Estácio Leite da Silva Filho estava com a pistola.
Estácio se apresentou como integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e afirmou que levava a arma para reparo e que a deixaria de volta na casa do ex-presidente.
Em seu despacho, Moraes ainda pede esclarecimentos ao 19ª Batalhão da PMDF, responsável pelas medidas de segurança do regimento domiciliar. Ele questiona se as ordens de revista dos carros que saem da residência de Bolsonaro, inclusive os veículos oficiais que fazem a segurança, estão sendo cumpridas.