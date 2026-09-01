Moraes manda Exército destruir armas de Jair Bolsonaro que foram apreendidas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 1°, que o Exército destrua os armamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram apreendidos pela Polícia Federal. Apenas uma pistola Glock será preservada. Ela foi apreendida com um segurança e ainda é objeto de uma investigação, motivo pelo qual não pode ser destruída.

Meses depois da condenação de Bolsonaro no caso do golpe de estado, a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma pistola da marca Glock com um segurança em Taguatinga. O episódio deu origem a uma investigação para saber se Bolsonaro havia cometido alguma falta grave durante o cumprimento da pena. Alexandre de Moraes cassou o registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) do ex-presidente e determinou a apreensão de todos os armamentos registrados em nome dele.

Antes de tomar a decisão desta terça, Moraes ouviu a Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão opinou a favor da destruição dos armamentos apreendidos. “Mostra-se cabível o encaminhamento das armas de fogo ao Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro para destruição, após a elaboração dos respectivos laudos periciais, medida que concretiza os efeitos patrimoniais decorrentes da condenação e assegura a adequada destinação dos bens apreendidos”, diz trecho da decisão.

“Nesse contexto, subsiste interesse na preservação do bem para eventual utilização como elemento probatório, recomendando-se, por conseguinte, a manutenção de sua custódia junto à autoridade policial responsável. Assim, a determinação de destruição não alcança a referida arma de fogo, cuja destinação definitiva deverá ser apreciada em momento oportuno, após comunicação acerca da conclusão das investigações”, disse o ministro a respeito da pistola Glock.

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Os armamentos de Bolsonaro estão hoje em posse da Polícia Federal. Uma espingarda foi encontrada no Rio Grande do Sul, em posse de um terceiro que entregou espontaneamente o bem.

Veja a seguir a lista das armas de Bolsonaro que serão destruídas pelo Exército:

1) Pistola Forjas Taurus, número de série KVJ78119, calibre .380 Auto (uso permitido), registro SIGMA nº 77.886;

2) Pistola Forjas Taurus, número de série SGW80868, calibre .40 Smith & Wesson (uso restrito), registro SIGMA nº

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754.078;

3) Carabina/Fuzil Springfield Armory, número de série 1198953, calibre 7,62×51 mm (uso restrito), registro SIGMA nº 1.070.836;

4) Espingarda Typhoon, número de série JMB0001, calibre 12 GA (uso restrito), registro SIGMA nº 1.386.851;

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5) Pistola Arex, número de série 0038, calibre 9×19 mm Parabellum (uso restrito), registro SIGMA nº 1.632.503;

6). Pistola SIG Sauer, número de série M17091397, calibre 9×19 mm Parabellum (uso restrito), registro SIGMA nº

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1.784.434;

7) Espingarda Maestro Arms Company, número de série 481-H21YD-1017, calibre 12 GA (uso permitido), registro

SIGMA nº 1.816.471.

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